Super cub 125, il best seller finalmente in Italia: più potente

Alla Honda non bisogna insegnare nulla in fatto di due ruote. Ma questo modello campione di vendite – 100 milioni dalla nascita del 1958 – non è mai arrivato in Italia. L’anno X sarà questo: il 2018. Dopo l’Sh è il Cub 125 che si appresta a diventare il prossimo successo.

Nato dalla mente del patron Sochiro Honda e di Takeo Fujisawa l’obiettivo del mezzo già negli anni 50 era quello di diventare più che un veicolo: un’icona di design, un connubio di stile e funzionalità. Il super Cub 50 riuscì nell’impresa. Oggi la versione più matura tenta il grande passo con il pubblico italiano.

L’arrivo nel belpaese per conquistare gli italiani

Diventa più grande, passando da 50 a 125 cc. Le linee rimangono quelle classiche, dedicato a tutti gli amanti dello stile retrò. A rinnovarsi sono i materiali e la tecnologia. Un esempio? La sella ora è in poliuretano, più sagomata e alta, le luci full LED, con la strumentazione analogico-digitale, inoltre c'è la Smart-Key e l’immobilizer come anche sospensioni dalla maggiore escursione, la coppia di ammortizzatori posteriori, i cerchi in alluminio da 17” e il freno a disco anteriore da 220 mm.

I nuovi numeri del Cub 125

Nella sua versione C125 è in grado di sviluppare 9,7 CV a 7.500 giri/min e una coppia di 10,4 Nm a 5.000 giri/min contando sull’iniezione elettronica con raffreddamento ad aria. Interessanti I consumi: 66,7 km/l per un’autonomia di 245 km, grazie al serbatoio da 3,7 litri di capacità. Bisognerà però ancora attendere settembre 2018. Prezzo? Da scoprire prossimamente.