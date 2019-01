Honda Tomo, l'auto pensata per i giovani

Ecco l'auto proiettata nel 2025. Potrà essere come la Tomo: parola di Honda. La formula magica per i prossimi modelli sarà unire l'utile al dilettevole grazie a spazio e versatilità e un motore 100% elettrico. Segni particolari? Piacere ai giovani, quelli sempre meno interessati alla mobilità come possesso ma amanti delle tecnologie.

Honda Tomo: design europeo

Per non sbagliare è nata in collaborazione con l'Istituto Europeo di Design: una concept car creata proprio dai ragazzi come progetto di tesi del Master Biennale in Trasportation Design - il corso dedicato alla progettazione automobilistica -. Ora l'auto è pronta ad essere svelata in tutte le sue caratteristiche al Salone di Ginevra 2019 (7- 17 marzo).

Honda Tomo: com'è

Honda, dopo aver dato le prime linee guida sull'evoluzione dell'automobilismo, già a giugno, con una prima selezione, diede il via libera a 4 progetti. Poi ad ottobre è stato giudicato il miglior progetto, arrivando a creare il prototipo. La vettura è elettrica, lunga 3.997 metri, larga 1.893 e alta 1.556: un veicolo di segmento B, che vanta un abitacolo concepito in tutto e per tutto per godersi il tempo libero fuori città ma anche per soddisfare le esigenze di business nella mobilità del contesto urbano. Un concept adatto anche al mercato globale. Arriverà in produzione? Chissà. Il nome è di buon auspicio: Tomo in giapponese significa “amico”: l'auto nei prossimi anni punterà a diventare compagno fedele del suo guidatore.