Honda al Wheels & Waves 2019 per celebrare i 50 anni delle CB

Honda Motor Europe è tornata al Wheels & Waves, il festival francese della moto customizzata, giunto all’8^ edizione, per celebrare i 50 anni di storia delle CB con motore a 4 cilindri in linea, nato con la mitica CB750 Four del 1969.

Divenuto un evento internazionale con edizioni in Giappone e Stati Uniti, il Wheels & Waves non è solo un happening motociclistico, ma la celebrazione delle passioni per il surf, lo skateboard e la musica, uniti in un unico show di fronte all’oceano con lo sfondo della splendida città basca francese di Biarritz.

50 anni dopo l’inizio delle vendite della prima “super bike”, Honda celebra l’importante anniversario delle CB con motore a 4 cilindri in linea, esponendo al Wheels & Waves 2019 dodici tra le migliori customizzazioni europee della CB1000R, modello di punta della gamma ‘Neo Sports Café’. Composta dalla muscolosa CB1000R, dalla grintosa CB650R e dalle monocilindriche CB300R per patente A2 e CB125R per patente A1 e B, la gamma ‘Neo Sports Café’ unisce alte prestazioni e look neo classico, offrendo una straordinaria esperienza di guida e di possesso. Le 12 fantastiche creazioni provenienti da Spagna, Francia, Svizzera e Italia, che esplorano le infinite possibilità di customizzazione offerte dalla CB1000R, sono esposte insieme all’originale CB750 Four del 1969, a testimonianza dei cinquant’anni di continuo sviluppo di questo eccezionale motore prodotto per la prima volta su scala industriale da Honda.

Nel 1969 la Honda CB750 Four gettò scompiglio nel mondo delle maximoto alzando l’asticella delle prestazioni sotto ogni punto di vista. Non fu solo la prima moto con motore a 4 cilindri in linea prodotta su larga scala, ma fu anche la prima con avviamento elettrico di serie e freno a disco anteriore. Sviluppata originariamente per il mercato americano e venduta ad un prezzo straordinariamente competitivo di 1.495 Dollari, la CB750 Four stabilì i nuovi riferimenti per i successivi cinquant’anni della produzione motociclistica mondiale delle maxi moto ad alte prestazioni, meritandosi di fatto l’appellativo di “super bike”.

Alcune delle magnifiche CB1000R customizzate esposte allo stand Honda comprendono tre interpretazioni del contest “Dream Garage” organizzato da Honda Spagna per la sua rete di concessionari. Una di esse, dal nome “Alfredo”, una CB1000R con grafica ispirata alle moto di Freddie Spencer e realizzata da Hakuba Motos, ha preso parte alla ‘Punks Peak Sprint Race’ che si svolge a poche decine di km da Biarritz sulla collina di Jaizkibel sopra la località di Hondaribia e che dà inizio ai cinque giorni di festival del Wheels & Waves.

Dalla Svizzera arrivano due interpretazioni della CB1000R dall’indole opposta. La “CB1000R‑adical” realizzata da FuhrerMoto e Gannet Design è un’aggressiva streetfighter con verniciatura camouflage by Walter Oberli e cerchi in fibra di carbonio della Rotobox. La “CRF1000R Africa Four” è l’unione tra la potenza di una CB1000R e il look offroad di un’Africa Twin, ottenuto con cerchi color oro, forcella di una CRF450R e verniciatura tricolour HRC.

Dall’Italia arrivano la “CB1000R Limited Edtion”, realizzata in 350 esemplari numerati per il mercato europeo e la “CB1000R Tribute”, con verniciatura color oro uguale alla CB750 Four e cerchi a raggi della Jonich, entrambe realizzate da Honda Italia Industriale S.p.A. nello stabilimento italiano di Atessa (Chieti) in Abruzzo. Infine, la “CB1000R Pedrosa replica”, con verniciatura Repsol e scarico stile MotoGP, è un omaggio alla carriera dell’ex pilota Honda Dani Pedrosa ed è stata realizzata dal concessionario Moto Macchion di Legnano in collaborazione con SC-Project. Altre quattro CB1000R arrivano dalla Francia, compresa una tenebrosa “all black edition” realizzata dal locale concessionario Honda di Biarritz 3C Motos.