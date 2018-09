Hyundai mette sul piatto un’offerta completa per tutti gli amanti dei suv. Dopo 1.4 milioni di unità in Europa dal lancio del primo modello del 2001, ora la gamma si può dire completa: arrivano in concessionaria le nuove Santa Fe, Tucson, Kona, Kona EV e Nexo: dall'ibrido all'elettrico fino all'idrogeno. Ce ne parla Andrea Crespi, Managing Director Hyundai Motor Italia. Dalla prossima settimana partono gli open weekend.