Hyundai offre la nuova connettività Bluelink su tutti i modelli

Hyundai è pronta a migliorare ulteriormente l'esperienza di guida offrendo il nuovo sistema Bluelink® Connected Car su tutti i suoi modelli. La casa automobilistica inizierà a integrare i servizi di connettività già entro la fine del 2019, partendo dalla rinnovata gamma IONIQ e da Nuova Kona Hybrid. Nei prossimi due anni la tecnologia investirà tutti i nuovi modelli Hyundai che saranno lanciati sul mercato.

Con la connettività che gioca un ruolo essenziale nella mobilità moderna, il Bluelink all'avanguardia di Hyundai combina tecnologie automobilistiche e soluzioni IT intelligenti con l’obiettivo di offrire maggior comfort, sicurezza e praticità di guida.

Gli innovativi servizi Bluelink saranno disponibili per tutti coloro che sceglieranno una vettura equipaggiata con il nuovo sistema Audio Video Navigation, che include navigatore satellitare e display da 10,25 pollici con funzionalità ‘split’, per visualizzare due diverse schermate e modificare icone e widget.

I servizi connessi di Hyundai

I servizi Bluelink di Hyundai utilizzano la telematica per trasferire dati in tempo reale, come informazioni meteorologiche e traffico, ma anche aggiornamenti in tempo reale su parcheggi, stazioni di rifornimento e di ricarica più vicine. Questa tecnologia consente di essere sempre connessi alle proprie auto grazie a un modem e una scheda SIM integrati nell'auto, insieme ad un app complementare che si collega a una rete mobile e a un OEM backend, senza utilizzare il traffico dati del proprio smartphone.

Hyundai offre una gamma di servizi attraverso la sua dinamica tecnologia Bluelink, che consente significativi vantaggi in termini di connettività e sicurezza e l’accesso ai LIVE Services Hyundai.

Inoltre un’ampia gamma di funzioni utili vengono visualizzate direttamente sul nuovo touchscreen da 10,25 pollici: tra queste il riconoscimento vocale basato su Cloud e la lettura degli SMS in sei lingue, inclusa la comprensione del linguaggio naturale, consentendo quindi agli utenti di cercare destinazioni, come ristoranti e stazioni di servizio, parlando direttamente con la propria auto.

A partire dalla rinnovata gamma IONIQ, i servizi Bluelink saranno disponibili su tutti i nuovi modelli Hyundai entro la fine dell'anno in selezionati mercati europei, e nei prossimi due anni in tutti i mercati regionali.

"Con l’offerta dei nostri servizi Bluelink Connected Car su tutti i modelli stiamo migliorando ancor di più l'esperienza di guida dei nostri clienti in Europa, in particolare in termini di sicurezza e connettività", ha affermato Andreas-Christoph Hofmann, Vice Presidente Marketing e Prodotto di Hyundai Motor Europe. "Nei prossimi anni, tutti i guidatori Hyundai potranno godere di funzionalità Bluelink sempre più all’avanguardia e al passo con la tecnologia".

Come funziona la piattaforma Bluelink?

Bluelink è un sistema integrato che collega i conducenti alle loro auto tramite un’app con lo scopo di migliorare la loro esperienza di guida e renderla ancora più confortevole, agevole e sicura. L’app presenta diverse funzionalità utili in viaggio e non: dal controllo dello stato del veicolo, al tracking della propria auto, fino all’invio di comandi a distanza.

Grazie a Bluelink il guidatore può tenere sotto controllo la propria vettura direttamente da remoto, anche quando non si trova all'interno del veicolo. L’app consente di bloccare e sbloccare le portiere comodamente dal salotto di casa o mentre ci si reca al parcheggio alla fine di una giornata di lavoro, con la possibilità di ricevere una notifica push sullo smartphone in caso di mancata chiusura dell’auto. Utilizzando la funzione "Trova la mia auto" è disponibile la localizzazione a distanza del veicolo in una zona affollata. In futuro si potrà rintracciare la vettura tramite il clacson e l’accensione delle luci del veicoli. Nel frattempo, il controllo del sistema diagnostico all'interno del veicolo fornisce le informazioni più importanti al conducente.

È possibile cercare un punto di interesse (POI) o una destinazione e inviare i risultati della ricerca direttamente al navigatore satellitare dell'auto, con il vantaggio che la ricerca può essere salvata anche prima di salire a bordo. La funzione "I miei viaggi" fornisce metriche chiave come tempo, distanza, media e velocità massima di tutti i viaggi, consentendo quindi di analizzare il proprio stile di guida.

Bluelink offre vantaggi anche dal punto di vista della sicurezza, inviando notifiche sullo smartphone se la sicurezza di un veicolo è stata compromessa o se le portiere non sono state bloccate. Inoltre, è possibile attivare manualmente il pulsante eCall e in caso di incidente stradale con conseguente attivazione dei sensori airbag, la funzione eCall contattata automaticamente i servizi di emergenza per consentire l’assistenza necessaria.

Bluelink: servizi da remoto per i modelli elettrici Hyundai

I servizi Bluelink di Hyundai esprimono il massimo del loro potenziale sui modelli elettrici - come IONIQ Electric o Kona Electric - e sui futuri modelli della gamma green, compresi quelli a idrogeno. I conducenti possono infatti sfruttare appieno i servizi a distanza di Bluelink, che possono aiutare a risparmiare sulla ricarica della batteria. È possibile, per esempio, accendere il climatizzatore dell’auto utilizzando l'app per smartphone Bluelink, riscaldare o raffreddare l’abitacolo prima di partire per un viaggio.

Attraverso Bluelink, gli utilizzatori dei modelli elettrici e plug-in di Hyundai possono inoltre caricare il veicolo da remoto, controllare lo stato della batteria e impostare un programma di ricarica.

Come funzionano i LIVE Services Hyundai

Un'altra funzione Bluelink è rappresentata dai LIVE Services Hyundai, utilizzabili attraverso il navigatore satellitare sui più recenti modelli Hyundai: previsioni meteo aggiornate, informazioni sul traffico, avvisi sulla presenza di autovelox (ove legalmente consentito), indicazione delle stazioni di rifornimento più vicine e relative tariffe aggiornate, servizi informativi sui parcheggi disponibili (su strada e nei garage pubblici e privati), sui negozi nelle vicinanze e sui luoghi d’interesse, tutto in tempo reale. I clienti Hyundai potranno usufruire di un abbonamento gratuito per 5 anni ai LIVE Services.

Come attivare la piattaforma Bluelink

Ai servizi Bluelink si accede premendo la rispettiva icona nell'unità principale dell'auto e accedendo a "Impostazioni Bluelink". Il secondo step prevede l’attivazione con il tasto "Attiva Bluelink", prima di accettare i termini e le condizioni e l'informativa sulla privacy. Completata la procedura, i LIVE Services Hyundai, il riconoscimento vocale e la diagnostica saranno disponibili per l’uso.

Per poter sfruttare in pieno dell'esperienza Bluelink a bordo e beneficiare delle ulteriori funzionalità come Stato del veicolo, I miei viaggi, Trova la mia auto e Invia indirizzo all’auto, è sufficiente scaricare l'app Bluelink per smartphone tramite l'App Store di Apple o il Google Play Store.

Un elenco dei veicoli Hyundai attualmente disponibili con Bluelink è visualizzabile al sito: https://hyundai.nextgen- technology.net/.