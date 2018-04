Hyundai By Mobility, leasing semplice e personalizzato

Hyundai senza pensieri. La filiale italiana parte con il leasing per privati e i titolari di Partite IVA, società e clienti corporate. Il programma By Mobility offre la possibilità di guidare qualsiasi modello della gamma Hyundai con un'unica tariffa mensile.

I vantaggi

Hyundai punta a far scegliere al cliente tutti i servizi accessori interessati senza dover sostenere le singole spese e senza preoccuparsi del bollo, dell’assicurazione e della manutenzione. Ogni automobilista può scegliere quali inserire nel proprio profilo e a differenza del noleggio a lungo termine, nessuno rientra obbligatoriamente nel canone.

Cosa include il canone

Sono sempre compresi i servizi legati alla Tassa Automobilistica e la garanzia di 5 anni a chilometraggio illimitato. Oltre ai servizi di Assicurazione RCA, i servizi personalizzabili riguardano la gestione e manutenzione dell’auto (come la copertura Furto e Incendio, la garanzia Kasko) e i pacchetti di manutenzione programmata (con diverse opzioni di durata e chilometraggio). La gestione del processo è affidata interamente alla rete ufficiale Hyundai. La Casa consente di inserire la classe già maturata per il precedente veicolo di proprietà con un costo che rimane invariato, anche in caso di Sinistri, per tutta la durata del contratto.

Prezzo e pagamento

Hyundai By Mobility è disponibile su tutti i modelli della gamma: ogni cliente può decidere liberamente se utilizzare il veicolo di proprietà come permuta a copertura dell’anticipo, oppure versare uno o più canoni, o una percentuale del valore. Ad esempio il suv Tucson con motore 1.7 CRDi (con cerchi in lega da 17”, Navigatore Satellitare, Apple Car Play e Android Auto) è offerto a un canone di 239 euro al mese. Alla scadenza del contratto si può acquistare concordando fin da subito il valore del riscatto, restituirla o sostituirla beneficiando di un’eventuale plusvalenza con la rivendita (salvo condizioni e limitazioni indicate da contratto).