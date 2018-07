Hyundai riceve due premi ai New Car Awards con Kona Electric e IONIQ Plug-in Hybrid

Hyundai Motor ha ottenuto un doppio successo ai New Car Awards 2018 di Auto Express, che celebrano le migliori auto nuove disponibili sul mercato, votate dai critici esperti della testata. Kona Electric e IONIQ Plug-in Hybrid hanno conquistato rispettivamente il titolo di Affordable Electric Car of the Year e di Affordable Hybrid Car of the Year.

Nuova Kona Electric ha infatti superato la diretta concorrenza di Nissan Leaf e Wolkswagen e-Golf, ed è stata notata dai giudici per i suoi 480 chilometri di autonomia con una singola carica e per il prezzo accessibile.

Steve Fowler, Caporedattore di Auto Express, ha dichiarato che "lanciando un SUV completamente elettrico, Hyundai ha saputo intercettare due dei trend in più rapida crescita del mercato automobilistico. Kona Electric, con un’autonomia di 480 km, è in grado di andare più lontano con una singola carica rispetto ad alcune sue rivali. Questo aspetto, unito a un prezzo accessibile, dimostra che le auto elettriche alla portata di tutti sono ora realtà. Kona Electric è un prodotto eccezionale, per questo l'abbiamo nominata Affordable Electric Car of the Year 2018."

Anche IONIQ Plug-in Hybrid ha superato le rivali nella categoria Affordable Hybrid, inclusa la Toyota Prius, impressionando per efficienza, comfort e tecnologia.

"La nostra prova della Hyundai IONIQ ibrida plug-in ha rivelato che si tratta di un’auto molto efficiente, con una media consumi di 80 miglia per gallone (34 km al litro) quasi senza sforzo per gli oltre 6.400 chilometri del test. Le emissioni di CO 2 di 26 g/km rafforzano le caratteristiche ecologiche del modello che, allo stesso tempo, si presenta come una berlina spaziosa, comoda, ben equipaggiata, aggiudicandosi per merito il titolo di Affordable Hybrid Car of the Year 2018” – ha aggiunto Steve Fowler.

La validità dei modelli Hyundai non è stata riconosciuta solo attraverso i due premi assegnati a Kona Electric e IONIQ Plug-in Hybrid: agli Auto Express New Car Awards 2018 i modelli del brand sono stati inseriti in sei delle categorie delle New Car, e la Hyundai i30 N è stata particolarmente acclamata nella categoria Hot Hatch.

"I prestigiosi premi conquistati da Kona Electric e IONIQ Plug-in Hybrid dimostrano come la nostra strategia per un futuro sostenibile stia già venendo riconosciuta e ripagata” – ha commentato Andreas-Christoph Hofmann, Vicepresidente Marketing e Prodotto di Hyundai Europa. “Hyundai ha portato sulle strade un’ampia gamma di auto con motorizzazioni alternative, offrendo ai clienti la libertà di scegliere la soluzione migliore per le loro esigenze. E questo non è che l’inizio: sono infatti 18 i modelli elettrificati previsti entro il 2025 a livello globale. Mentre alcuni produttori presentano solo concept car, Hyundai vince premi con veri modelli di produzione!"