Hyundai Go!, arrivano le auto dei mondiali

Debutta una nuova gamma di vetture Hyundai ad edizione limitata in occasione dei mondiali di calcio del 2018 in Russia. Le serie speciali chiamate Go! sono disponibili su Tucson, i10, i20 e i30, con un allestimento particolarmente ricco in grado di offrire un vantaggio cliente fino a 4.100 euro.

Grinta al Tucson...

Tucson Go! ad oggi (28.550 euro), si caratterizza per numerosi dettagli esterni come i cerchi in lega da 19’’, specchietti retrovisori neri e vetri posteriori oscurati. Gli interni si arricchiscono di elementi particolarmente ricercati come il volante in pelle traforata, le cuciture in blu e il sistema di navigazione con touchscreen da 8”, proposto insieme alla retrocamera.

Nuovo stile per le urbane

Hyundai i10 Go! rafforza il suo appeal giovane con specchietti in tinta, vetri posteriori oscurati, protezioni nere nella parte inferiore delle portiere, dettagli all’interno come il logo sui poggiatesta, volante in pelle e finiture metallizzate per la console. Nel dettaglio ci sono 2 pacchetti tra cui scegliere: il “Go! Pack”, con un sovrapprezzo di 1.450 euro in abbinamento all’allestimento d’ingresso Classic, che aggiunge antifurto con radiocomando a distanza, climatizzatore manuale, volante e pomello del cambio rivestiti in pelle oltre a sedile guidatore regolabile in altezza e radio MP3 con presa AUX e USB. Il pacchetto "Go! Plus Pack" offerto al prezzo di 750 euro, abbinato all’allestimento Login che aggiunge cerchi in lega da 15’’, alzacristalli elettrici posteriori, vetri posteriori oscurati, volante e pomello del cambio rivestiti in pelle.

Per uno stile sempre più urbano, Hyundai i20 Go! (15.600 euro) si presenta già con climatizzatore automatico, tetto elettrico panoramico, cerchi in lega da 15", sensori di parcheggio posteriori e vetri posteriori oscurati. Con tutto ciò che serve per sopravvivere alla gimkana cittadina aggiunge infine radio MP3 con presa AUX e USB, comandi audio al volante e Bluetooth con riconoscimento vocale.

A tutto sport sulla I30 Go!

Per la Hyundai i30 Go!, versione 5 porte o station wagon, basteranno 21.300 euro in tutto per avere una versione full – dai cerchi in lega da 16’’ ai vetri oscurati – con motorizzazione 1.4 Mpi. Tanti i dettagli estetici dedicati: i bordi dei sedili e la cuffia del cambio rifiniti hanno cuciture blu e bianche, le porte anteriori sono impreziosite da battitacco luminoso, i finestrini e il cielo sono in nero per un ambiente sportivo, i poggiatesta anteriori con il logo cucito. Con la versione Go!, i30 vanta anche specchietti retrovisori neri ripiegabili elettricamente e un nuovo paraurti frontale. Già inclusi nel prezzo, infine, i principali sistemi di guida assistita della famiglia Hyundai SmartSense come la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento della corsia, il rilevamento della stanchezza del conducente e la regolazione automatica dei fari abbaglianti.

Motorizzazioni disponibili

Oltre al 1.4 MPI, sotto al cofano sarà disponibile il 1.0 T-GDI e diesel 1.6 CRDi nelle versioni da 95 e 110 cavalli. Insomma, tutti gli appassionati di calcio non potranno non apprezzare lo stile nuova gamma GO!. Non per ultimo, infatti, a caratterizzare la nuova edizione ci sarà anche una colorazione dedicata: Champion Blue