Hyundai i20 in promozione su Amazon con un vantaggio di oltre 4.000 euro

La nuova Hyundai i20 sbarca su Amazon. La celebre piattaforma di e-commerce per tutto il mese di novembre ospiterà una speciale promozione dedicata alla regina delle city car Hyundai.

L’offerta dedicata riguarda la nuova Hyundai i20 con motore 1.2 MPI da 75 CV nell’allestimento Tech, che offre già di serie cerchi in lega da 15”, volante e pomello del cambio rivestiti in pelle, sistema Stop and Go e climatizzatore, insieme a sistemi di sicurezza come assistenza alla partenza in salita, controllo della stabilità, segnalazione per le frenate di emergenza e monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Vantaggio cliente di 4.050 euro

Amazon può contare su 124 milioni di visitatori unici in Europa ed è tra i siti più visitati d’Italia. Per questo motivo rappresenta una grande opportunità per Hyundai di condividere la offerta: grazie a un vantaggio cliente di 4.050 euro, la Hyundai i20 Tech viene proposta a 10.450 euro rispetto al prezzo di listino di 14.500 euro. La speciale promozione include in omaggio anche il Connect Pack - del valore di 700 euro - che offre il Multimedia System con touchscreen e schermo motorizzato da 7 pollici dall’interfaccia intuitiva e altamente personalizzabile, simile a quella di uno smartphone. Sono inoltre compresi la connettività Apple CarPlay™, Android Auto™ e la retrocamera, oltre al Sensore crepuscolare e a una presa di ricarica USB che permette ai passeggeri di ricaricare comodamente i propri smartphone. Tutti gli utenti potranno richiedere il voucher valido fino al 30 Novembre 2018 attraverso la pagina di Amazon dedicata (https://www.amazon.it/adlp/ hyundai_i20): basterà compilare l’apposito form per essere contattati dal customer care Hyundai Italia e indirizzati allo showroom Hyundai più vicino.

Nuova Hyundai i20

Nuova Hyundai i20 offre un nuovo design, ora più moderno e accattivante, caratterizzato dall’ingresso della “Cascading Grille” – family identity del brand – e dal nuovo disegno del posteriore, che si distingue per il carattere sportivo del paraurti e i rinnovati fari. Grazie a 10 accattivanti colorazioni per la carrozzeria, al tetto a contrasto inedito per il modello, e ai nuovi interni disponibili anche con cuciture in rosso o blu, Nuova i20 è in grado di soddisfare ogni stile con la sua ampia possibilità di personalizzazione. Inoltre, come tutte le Hyundai vendute in Italia, anche Nuova i20 dispone inoltre della garanzia Hyundai di “5 anni a Km illimitati”.

