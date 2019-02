Hyundai premiata per il quinto anno consecutivo agli iF Design Award

Per il quinto anno consecutivo, il design all’avanguardia di Hyundai riceve nuovi importanti riconoscimenti nell’ambito degli iF Design Award 2019. Il concept Le Fil Rouge e il SUV Palisade sono infatti stati premiati nella categoria Automobili/Veicoli di riferimento, superando la notevole concorrenza dell’industria automotive globale.

Il concept Le Fil Rouge, presentato al Salone di Ginevra 2018, incarna una reinterpretazione dello spirito sportivo del brand visto per la prima volta nel 1974 con Hyundai Coupe Concept. Portando in vita il tema “Sensuous Sportiness”, Le Fil Rouge rappresenta l’armonia tra quattro aspetti fondamentali del design: proporzioni, architettura, stile e tecnologia – segnando un nuovo traguardo nell’unione tra bellezza e funzionalità.

Hyundai Palisade – il SUV di grandi dimensioni riservato a mercati nord-americani e asiatici, e svelato allo scorso Salone di Los Angeles – presenta invece funzionalità e tecnologie all’avanguardia per affrontare tutte le condizioni, all’insegna della sicurezza e del piacere di guida. L’architettura di forte impatto visivo, all’interno come all’esterno, è stata progettata per garantire elevati livelli di comfort e abitabilità.

Da oltre 64 anni iF Design Award è riconosciuto come simbolo di eccellenza dai designer professionisti di tutto il mondo. Organizzato da iF International Forum Design GmbH di Hannover – la più antica istituzione indipendente di design – il prestigioso premio viene conferito da designer di spicco protagonisti in differenti discipline e categorie. Nel 2019 hanno partecipato all’evento numerose aziende in rappresentanza di oltre 50 paesi, presentando 6.400 prodotti a una giuria composta da 67 esperti internazionali.