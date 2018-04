Hyundai pensa ai tifosi che non si rassegnano con "Ai mondiali non rinuncio"

In occasione della Coppa del Mondo FIFA 2018, Hyundai celebra la partnership pluriennale con FIFA con l’edizione limitata “Go!” e con il progetto Ai mondiali non rinuncio - inedita campagna digital rivolta ai più appassionati tifosi italiani che non vogliono rinunciare alla passione per i mondiali, nonostante l’assenza degli Azzurri in Russia.



Affiancata dall’irriverente trio Gli Autogol e dalla giornalista e showgirl Ludovica Pagani, Hyundai Italia diverte sui social con contenuti esclusivi che vedranno la partecipazione di note celebrità e invita gli utenti a partecipare al concorso per vincere fantastici premi.

Accedendo al sito www.aimondialinonrinuncio.hyundai.it, si può partecipare all’estrazione per vincere l’esclusiva esperienza alla finale della coppa del mondo FIFA 2018. A tutti coloro che effettuano un test drive entro il 27 maggio verrà infatti consegnata una cartolina con un codice segreto. Inserendolo sul sito, gli utenti parteciperanno all’estrazione per aggiudicarsi un pacchetto per un viaggio per due persone a Mosca, compresi i biglietti per la finale del 15 luglio.

Hyundai "Go!" - Le edizione limitate per la Coppa del Mondo FIFA 2018

Già disponibili in Italia su Tucson, i10, i20 e i30, le edizioni speciali “Go!” si presentano con un contenuto di prodotto particolarmente ricco e si distinguono l’una dall’altra in base al modello, offrendo vantaggi fino a 4600 €, equipaggiamenti completi e dettagli estetici esclusivi - come la nuova colorazione dedicata Champion Blue e il rivestimento del padiglione interno in colore nero.