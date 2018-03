Hyundai Kona Electric, il SUV senza compromessi arriva in Europa

Hyundai è il primo brand automobilistico in Europa a rendere accessibile a tutti un SUV compatto completamente elettrico. In un unico prodotto, dunque, due tendenze del momento, guida rialzata ed elettrificazione. Obiettivo: rispecchiare lo stile di vita del consumatore moderno che strizza l’occhio all’ambiente. Inoltre, la piattaforma completamente nuova su cui è sviluppata Kona consente di ricavare ulteriore spazio per la batteria, senza comprometterne l’abitabilità: ha una larghezza di 1.800 mm e un’altezza di 1.570 mm (20 mm in più rispetto alla Kona con motore a combustione), una lunghezza di 4.180 mm (+15 mm rispetto alla sorella con motore a combustione), un passo di 2.600 mm.

Lo stile è accattivante e le linee audaci. Rispetto alla versione tradizionale mostra un aspetto grintoso e personalizzabile grazie agli esclusivi cerchi in lega da 17” e il tetto a contrasto in 3 varianti con sette colori disponibili per la carrozzeria per un totale di 21 combinazioni possibili.

Il motore

Nuova Kona Electric propone due diversi powertrain elettrici: una versione base, con batteria da 39,2 kWh e motore da 135 CV (99kW) con un’autonomia di guida fino a 300 km con una singola carica. O una versione long-range grazie a una batteria da 64 kWh e un motore da 204 CV (150 kW) per un’autonomia fino a 470 km. Qui abbiamo 395 Nm di coppia istantanea erogata e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi.

Per quanto riguarda la ricarica della batteria da 64 kWh avviene in circa 54 minuti utilizzando una stazione di ricarica in corrente continua da 100 kW (fino all’80%). Attraverso l’on-board-charger da 7,2 kW in corrente alternata sono invece necessarie 9 ore e 40 minuti per la versione long-range e 6 ore e 10 minuti per la short-range.

Tecnologia al volante

Tra le caratteristiche, a livello meccanico troviamo il cambio “shift-by-wire”, che consente di regolare il funzionamento intuitivo del motore. Il sistema di frenata rigenerativa, infatti, permette di massimizzare il recupero dell’energia in fase di frenata, ma l’intensità è regolabile tramite le palette al volante.

Il guidatore, inoltre, può contare su un ampio quadro strumenti da 7”, che fornisce i dati principali sulle prestazioni di guida, sull’Head-up display che proietta le informazioni al livello dello sguardo quando è in marcia, e su una serie di sistemi per la guida assistita “SmartSense”: il cruise control adattivo con funzione Stop & Go, la frenata automatica con rilevamento di veicoli e pedoni, il mantenimento attivo della corsia, il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi con avviso di possibili urti posteriori, il rilevamento della stanchezza del conducente e il rilevatore dei limiti di velocità.