Hyundai lancia la nuova Kona Hybrid con la collaborazione dell'artista Birgit Palma

Con l'arrivo sul mercato della Nuova Kona Hybrid, Hyundai offre ai suoi clienti la possibilità di ampliare ancor di più la possibilità di scelta all’interno della pluri-premiata e apprezzata gamma Kona.

Per celebrare il lancio, Hyundai ha scelto di dare vita a un’originale collaborazione, quella con l'artista Birgit Palma, che ha realizzato una serie di foto uniche del suo nuovo SUV compatto ibrido compatto usando la tecnica della "doppia esposizione". L’evento “#NextAwaits Kona Hybrid Project” si è tenuto ad Amburgo, in Germania, e ha coinvolto influencer creativi di tutta Europa.

Con un efficiente propulsore completamente ibrido, Nuova Kona Hybrid combina un motore a benzina con un motore elettrico. Poiché questa combinazione non è immediatamente visibile agli occhi degli utenti della strada, Hyundai ha voluto lavorare con l'artista austriaca per creare una serie di foto che illustrino in modo originale questa fusione di tecnologie, mettendo allo stesso tempo in evidenza il design elegante del SUV compatto.

Birgit Palma è specializzata in illustrazioni e lettering, e in molti dei suoi progetti utilizza la tecnica della doppia esposizione, che l’ha portata alla ribalta nel panorama del design e dell’arte moderna. La “doppia esposizione” implica l'unione di due diverse immagini per regalare nuove prospettive e raccontare storie in un modo unico, che non potrebbero essere realizzate con una singola immagine. Una tecnica artistica ideale per interpretare e illustrare l'animo progressivo della Nuova Kona Hybrid.

Hyundai ha deciso di annunciare il lancio della Nuova Kona Hybrid ospitando uno speciale incontro creativo presso “YES”, uno spazio eventi in stile industriale nel moderno quartiere HafenCity di Amburgo, in Germania. La città portuale è stata selezionata in quanto centro creativo all’avanguardia, proprio come la nuovissima Kona Hybrid è all’avanguardia nella sostenibilità. Oltre a Birgit Palma, Hyundai ha invitato alcuni creativi di tutta Europa per conoscere da vicino il nuovo SUV della casa coreana e partecipare personalmente alla creazione dei lavori fotografici. Gli influencer hanno infatti realizzato insieme all’artista una serie di immagini a doppia esposizione che raccontano la “storia” di Kona Hybrid, dall’espressivo design degli esterni al moderno powertrain rispettoso dell’ambiente.

Da quando, nel 2017, Nuova Kona è arrivata sul mercato, in Europa ne sono state venduti più di 120.000 esemplari. Con il lancio della Kona in versione ibrida, Hyundai aggiunge alla famiglia anche rispondendo alla domanda dei clienti europei che sono sempre più interessati a modelli rispettosi dell’ambiente. Oltre al suo efficiente propulsore elettrificato, la Nuova Kona Hybrid offre un design audace e una gamma di funzionalità tecnologiche all’avanguardia, tra cui la connettività Blue Link®, le più recenti tecnologie di sicurezza attiva e guida assistita della famiglia Hyundai SmartSense™, insieme a tante funzionalità di infotainment.

"Con il lancio della Nuova Kona Hybrid, Hyundai sottolinea ancora una volta la sua vocazione di leader nella mobilità del futuro, offrendo ai clienti europei un’ampia possibilità di scelta all’interno della sua gamma green" ha dichiarato Andreas-Christoph Hofmann, Vicepresident Marketing e Prodotto di Hyundai Motor Europe. "L'approccio innovativo di Birgit Palma alla sua espressione creativa l'ha resa una scelta naturale per il #NextAwaits Kona Hybrid Project che celebra l’ultimo SUV ecologico di Hyundai, che combina la doppia tecnologia di guida elettrificata con un design elegante".