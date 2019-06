Hyundai amplia la gamma con la nuova Kona Hybrid

Hyundai amplia la gamma di successo Kona presentando la nuova Kona Hybrid, che rafforza l’offerta del brand nel segmento SUV, già particolarmente apprezzata nelle versioni con motori a combustione, mild hybrid e a zero emissioni.

Hyundai Kona Hybrid rappresenta un’estensione naturale della pluripremiata gamma Kona, e risponde alla crescente domanda da parte dei clienti di soluzioni di mobilità sostenibile insieme alle qualità degli Sport Utility Vehicles. Oltre al caratteristico design audace, la nuova Kona in versione ibrida offre un powertrain full-hybrid e numerosi miglioramenti dal punto di vista della tecnologia: i nuovi servizi di connettività Blue Link si sommano a funzionalità di infotainment allo stato dell’arte e ai più avanzati sistemi di sicurezza attiva e di guida assistita.

La storia di Hyundai Kona – il cui nome deriva da un incantevole distretto di Big Island (Hawaii) – è cominciata nel 2017 con il lancio sul mercato europeo del primo B-SUV del brand. Alle versioni benzina e diesel, si è aggiunta a metà del 2018 la Kona Electric, il primo SUV compatto Hyundai completamente elettrico. Dall’arrivo sul mercato a oggi, sono oltre 120.000 gli esemplari di Kona venduti solo in Europa.

Un’estensione naturale della gamma

Dopo il recente reveal della nuova IONIQ, Kona Hybrid rappresenta un passo logico nell’estensione della gamma a zero e basse emissioni di Hyundai, che punta a rendere la mobilità sostenibile disponibile e accessibile a tutti. Nuova Hyundai Kona Hybrid è caratterizzata dal motore a quattro cilindri Kappa 1.6 GDI a iniezione diretta, capace di erogare fino a 105 CV e 147 Nm di coppia, a cui si affianca un motore elettrico a magneti permanenti che eroga 43,5 CV (32 kW) e 170 Nm di coppia massima. Il powertain elettrico è alimentato da una batteria a ioni polimeri di litio da 1,56 kWh con performance di carica e scarica di riferimento, che ottimizzano l’output dalla batteria ad alto voltaggio e permettono una rapida rigenerazione di energia. Nella combinazione di motore elettrico e propulsore a combustione interna, Kona Hybrid sviluppa una potenza massima di 141 CV (103,6 kW) e fino a 265 Nm di coppia massima, per un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente.

Innovazioni tecnologiche con Blue Link

Nuova Hyundai Kona Hybrid è equipaggiata con Hyundai Blue Link, un sistema di connettività per veicoli che utilizza una tecnologia telematica incorporata, così da permettere ai guidatori di gestire direttamente da remoto, tramite app, l'apertura e la chiusura centralizzata. Il sistema Audio Video Navigation presenta un display da 10,25 pollici con capacità di riconoscimento vocale cloud-based in sei lingue (solo con Blue Link) e funzionalità ‘split’, con la possibilità di personalizzare lo schermo per visualizzare due diverse versioni di schermate e modificare icone e widget. Scegliendo il sistema di infotainment di serie con schermo touch da 7’’, i clienti potranno usufruire comunque della compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay. Inoltre, Hyundai Kona Hybrid integra di serie i LIVE Services quando è presente il navigatore: il servizio – che offre informazioni su meteo, traffico, autovelox (ove consentito legalmente), parcheggi e punti d’interesse sempre aggiornate – è offerto in abbonamento gratuito per i primi 5 anni.

Un grande schermo integrato nel cruscotto presenta al guidatore una serie di grafiche dedicate al sistema ibrido, mentre il sistema di connettività si completa su richiesta da un head-up display combinato, che proietta le informazioni utili al livello dello sguardo del guidatore riducendo al minimo le distrazioni. Disponibile anche la base di ricarica wireless per smartphone (standard Qi), che consente ai passeggeri di ricaricare comodamente i telefoni compatibili durante il viaggio.

Design interno aggiornato e confortevole

Oltre alle novità in termini di connettività, Hyundai Kona Hybrid è caratterizzata da un pacchetto dedicato di colori per gli interni, con dettagli bianchi intorno alle bocchette d’areazione e alla leva del cambio che fanno da contrasto al nero lucido scelto per inserti sul volante, maniglie e contorni delle bocchette e al profilo grigio. Di serie sugli allestimenti di ingresso i sedili in tessuto nero con cuciture bianche, ma i clienti potranno optare anche per i sedili in misto pelle-tessuto o in pelle, con dettagli a contrasto in bianco.

Rimangono selezionabili anche i nuovi pacchetti di colori già disponibili su Kona – arancione, lime e rosso – il cui tono viene ripreso sulle cornici delle bocchette d’areazione, intorno al pomello del cambio e al pulsante di avviamento, come nelle cuciture di sedili e volante. Tutte le opzioni di colore sono accompagnate dalla scelta del tetto a contrasto nero. Inoltre, i pacchetti rosso e lime sono ordinabili con le cinture in tinta, le maniglie e gli inserti sul volante traforato in nero lucido. Il comfort a bordo di Hyundai Kona Hybrid è garantito inoltre da equipaggiamenti come il volante riscaldato, i sedili anteriori riscaldati e raffrescati (i sedili con regolazione manuale sono riscaldati) e i sedili posteriori riscaldati, entrambi regolabili elettricamente.

Design esterno caratteristico

Hyundai Kona Hybrid eredita tutto lo stile espressivo e il carattere di Hyundai Kona, con l’iconica ‘Cascading Grille’ del brand e le luci anteriori su due livelli disponibili con tecnologia full-LED.

In aggiunta all’accostamento di colori di lancio – Blue Lagoon con tetto a contrasto nero – i clienti possono scegliere fra 26 combinazioni alternative per personalizzare l’auto in base al proprio stile, mentre nuovi cerchi da 16 o 18 pollici con design dedicato donano a Hyundai Kona Hybrid un look del tutto personale.

Pacchetto di sicurezza aggiornato

Per un’esperienza di guida ancora più confortevole e sicura, Hyundai Kona Hybrid è equipaggiata con il completo pacchetto di tecnologie Hyundai SmartSense, capaci di monitorare l’area intorno al veicolo per proteggere gli occupanti da potenziali pericoli.

Il pacchetto include sistemi come Frenata Automatica di Emergenza con Riconoscimento Pedoni e Ciclisti e, su richiesta, lo Smart Cruise Control (SCC) con Stop & Go – che mantiene una distanza preimpostata per fermare il veicolo e farlo ripartire automaticamente in base alle condizioni del traffico (se la fermata dura meno di tre secondi).

Il Mantenimento Attivo della Corsia, anch’esso su richiesta, si affianca al SCC e mantiene il veicolo al centro della corsia di marcia, riducendo lo stress e aumentando la sicurezza alla guida durante le ore di punta. Allo stesso tempo, il Rilevatore dei Limiti di Velocità utilizza la camera frontale e le informazioni ricevute dal sistema di navigazione per riconoscere i limiti di velocità e riprodurli in tempo reale. Completano il quadro dei sistemi di sicurezza il Rilevatore dell’Angolo Cieco, l’Avviso di Possibili Urti Posteriori, il Rilevamento della Stanchezza del Conducente e la Gestione Automatica dei Fari Abbaglianti. Nuova Hyundai Kona Hybrid è equipaggiata con il freno di stazionamento elettrico, di serie, comodamente attivabile e disattivabile tramite un pulsante.

ECO-Driving Assist System

Nuova Hyundai Kona Hybrid con sistema Audio Video Navigation da 10,25 pollici è equipaggiata con l’Eco-Driving Assist System (Eco DAS) per migliorare l’efficienza di guida: la Coasting Guide integrata analizza le informazioni ricevute dal sistema di navigazione per segnalare al guidatore quando è in prossimità di punti in cui è necessario rallentare, come un cambio di direzione, un incrocio o un’uscita dall’autostrada. La funzione punta a ridurre il consumo di carburante e minimizzare l’utilizzo dei freni, e può essere attivata in modalità ECO tra i 40 e i 160 km/h. Eco DAS presenta inoltre il sistema predittivo di gestione dell’energia (Predictive Energy Management), che massimizza l’efficienza di utilizzo della batteria in salita e in discesa. Quando, ad esempio, il sistema prevede una diminuzione della carica della batteria durante la guida in salita, Hyundai Kona Hybrid aumenta l’operatività del motore a combustione interna per ricaricarla, mentre nella situazione opposta (in discesa e con la batteria carica) l’Eco DAS aumenta l’intervento del motore elettrico per massimizzare l’efficienza di guida.

Offerta lancio: Kona Hybrid a 23.550 euro

Grazie all’offerta lancio, Hyundai Kona Hybrid è già prenotabile a un prezzo di 23.550 euro: la ricca versione comprende – tra le altre cose - cerchi in lega da 16”, pneumatici Michelin Energy Saver, climatizzatore automatico e schermo da 7 pollici compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay, a cui si aggiungono sensori di parcheggio anteriori, retrocamera, volante in pelle e barre portatutto longitudinali. La sicurezza è garantita dalla Frenata Automatica di Emergenza con Riconoscimento Pedoni e Ciclisti, dall’Avviso di Possibili Urti Posteriori e dal Mantenimento della Corsia.