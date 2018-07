Hyundai diventa il nuovo Global Main Partner dell’AS Roma

Hyundai Motor Company ha annunciato una partnership pluriennale con l’AS Roma. In qualità di nuovo Global Main Partner della società giallorossa, il logo Hyundai sarà presente come back sponsor sulle maglie della Roma in tutte le competizioni nazionali, a partire dalla prossima stagione e fino al 2021. Hyundai Italia sarà inoltre Official Car Partner dell’AS Roma per i prossimi tre anni.

Attraverso la partnership con l’AS Roma, Hyundai fa il suo debutto assoluto nel calcio italiano, dove lavorerà a stretto contatto con il club per creare una serie di iniziative innovative e ingaggianti per i tifosi, in linea con il suo obiettivo di migliorare la mobilità e arricchire l’esperienza dei fan.

Oltre a essere presente sulle maglie ufficiali, il logo Hyundai sarà visibile in occasione delle partite casalinghe della Roma (Serie A, Coppa Italia e amichevoli) sui LED a bordocampo, presso il campo di allenamento di Trigoria e attraverso una presenza diversificata sui social network e sui canali digitali del club.

Per celebrare il lancio della partnership, i giocatori Edin Džeko, Javier Pastore, Bryan Cristante e Cengiz Ünder sono stati protagonisti di un inedito video, girato insieme a un gruppo di abbonati che hanno ricevuto uno speciale regalo di compleanno: l’invito a un tour esclusivo di Trigoria coronato da un incontro a sorpresa con i giocatori, che hanno regalato loro le magliette ufficiali della stagione 2018/19 personalizzate con il proprio nome. Qui il link al video.

Attraverso la partnership con l’AS Roma, Hyundai amplia la propria presenza di lunga data nel calcio mondiale, dove il brand è stato protagonista in competizioni nazionali e internazionali negli ultimi 20 anni.

L’accordo con i tre volte campioni d’Italia, semifinalisti della Champions League 2017/2018, fa parte della strategia di partnership paneuropee sviluppate da Hyundai, e fa seguito a quelle recentemente annunciate con il Chelsea in Premier League, l’Atlético Madrid nella Liga e l'Hertha Berlino in Bundesliga.

"La partnership con l’AS Roma rappresenta un’altra importante pietra miliare per Hyundai e si aggiunge a un crescente elenco di sponsorizzazioni calcistiche nelle capitali di tutta Europa. L’AS Roma è un club che può contare su tifosi dalla passione incredibile e che si allinea alla nostra strategia di mettere i fan al centro di tutte le nostre attività. Non vediamo l'ora di regalare nuove e coinvolgenti esperienze a questi tifosi nel corso delle prossime stagioni" ha dichiarato Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing & Product di Hyundai Motor.

"Siamo lieti di poter annunciare la nostra nuova partnership con Hyundai, una delle aziende più importanti del mondo nel settore automotive. La nostra comune ricerca dell’innovazione e dell’eccellenza ha reso molto semplice la chiusura del presente accordo. Dobbiamo essere orgogliosi di poter portare il nome di Hyundai sul retro delle nostre divise e siamo impazienti di lavorare a contatto con Hyundai mentre cerca di coinvolgere e intrattenere i nostri appassionati di tutto il mondo" ha dichiarato Guido Fienga, Chief Operating Officer dell’AS Roma.

"Siamo orgogliosi di questo accordo: l’AS Roma è uno dei più prestigiosi club a livello internazionale e Roma è una delle città più amate in tutto il mondo. La partnership con il club giallorosso darà maggiore visibilità e una rilevanza ancor più strategica al brand Hyundai, in crescita costante in Italia grazie a una gamma composta da oltre 10 modelli e a una rete capillare di oltre 100 concessionarie presenti su tutto il territorio nazionale” ha dichiarato Andrea Crespi, Managing Director di Hyundai Motor Company Italy.

Il logo Hyundai sulle nuove maglie apparirà per la prima volta il 25 luglio a San Diego in occasione della gara con il Tottenham, parte della International Champions Cup che prevede anche le sfide contro Barcellona e Real Madrid.

Hyundai è Top Partner di FIFA dal 1999, è stata legata a UEFA per 18 anni fino al 2017 ed è oggi coinvolta in diverse partnership con squadre nazionali e singoli club, tra i quali - oltre a Roma, Chelsea, Atlético Madrid e Hertha Berlino - si annovera anche l’Olympique Lione.

Gallery