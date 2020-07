Hyundai parte a luglio con la sua Maxi Rottamazione su tutta la gamma

Proseguendo nel suo impegno di rimanere vicina alle persone e di contribuire al rilancio del settore, Hyundai presenta l’operazione Maxi Rottamazione Hyundai, una nuova e importante strategia commerciale improntata alla massima accessibilità su tutti i modelli.

L’iniziativa offre un incentivo di 1.500 euro a tutti i clienti che rottamano una vettura di anzianità pari o superiore a 10 anni (veicoli immatricolati entro il 31.12.2009). L’obiettivo è di fornire un sostegno verticale alla domanda per contribuire a far ripartire i consumi e stimolare la ripresa ma soprattutto di dare uno slancio al rinnovo del parco circolante italiano che - con un’età media di 12 anni - è tra i più obsoleti d’Europa, incoraggiando sostanziali miglioramenti in termini sia di sicurezza che di impatto ambientale, grazie agli importanti aggiornamenti tecnologici di tutti i veicoli Hyundai.

La Maxi Rottamazione Hyundai è valida per l’acquisto di tutti i modelli – dalla gamma i-Range con nuova i10, i20 e i30, alla gamma green IONIQ, fino alla ricca gamma SUV con Kona, Tucson e Santa Fe, disponibili sia nelle motorizzazioni termiche che elettrificate.

Oltre alla Maxi Rottamazione, che si affianca agli sconti dedicati a ogni singolo modello in gamma, Hyundai propone due inediti Voucher con l’obiettivo di premiare i clienti che già guidano Hyundai, e quelli che acquistano oggi la prima auto in assoluto.

Grazie al Voucher LOYALTY, tutti i clienti già in possesso di una Hyundai (nel proprio nucleo familiare) possono usufruire di uno sconto addizionale, variabile in base al modello prescelto: per i10, i20 e ix20 il bonus vale 500 euro mentre per i30, gamma Kona, Tucson, Santa Fe e IONIQ Hybrid vale 1.000 euro; Kona Electric insieme a IONIQ Plug-in ed Electric garantisce invece un vantaggio di 1.500 euro.

Ai clienti che acquistano una vettura per la prima volta, Hyundai dedica il Voucher NEW BUYER: un bonus fisso di 500 euro valido su tutti i modelli.

Per scaricare il voucher è sufficiente collegarsi alla pagina Promozioni sul sito Hyundai, selezionare la tipologia di Voucher desiderato e inserire nome, cognome, mail, telefono e il proprio showroom Hyundai di preferenza. Il voucher arriverà direttamente via mail e dovrà essere presentato in concessionaria per l’acquisto entro il 31 luglio 2020.

I Voucher sono cumulabili alla Maxi Rottamazione Hyundai (le due tipologie di voucher, LOYALTY e NEW BUYER, non sono cumulabili tra loro). Inoltre, ulteriori vantaggi vengono garantiti a chi aderisce al finanziamento Hyundai i-Plus Gold, flessibile e completamente personalizzabile, al termine del quale è possibile scegliere se tenere l’auto, sostituirla o restituirla.

Ad esempio, con questa formula, Hyundai Tucson Mild Hybrid 48V nel ricco allestimento XPrime offre un vantaggio cliente di 8.300 euro per i clienti che attivano la Maxi Rottamazione, il Voucher Loyalty e il finanziamento i-Plus Gold: la versione - comprensiva dei pacchetti Tech e Safety - include di serie navigatore touchscreen da 8” con connettività Apple CarPlay, Android Auto e retrocamera, cerchi in lega 18'', sensori di parcheggio posteriori, Krell Premium Sound System e i sistemi di guida assistita Hyundai Smart Sense come Monitoraggio degli Angoli Ciechi, Riconoscimento dei Limiti di Velocità, Frenata Autonoma di Emergenza con Riconoscimento Veicoli e Pedoni.

Infine, grazie alla nuova piattaforma digitale Hyundai Click to Buy Pronta Consegna, è possibile configurare e trovare la propria auto in pronta consegna, localizzando il salone più vicino, con un semplice click.