Hyundai, ecco la nuova divisione High Performance Vehicle & Motorsport

Hyundai ha presentato la nuova divisione High Performance Vehicle & Motorsport, con l’obiettivo di potenziare lo sviluppo di auto di serie ad alte prestazioni e connesse al mondo del motorsport.

Sotto la guida dell’esperto Thomas Schemera, la nuova divisione Hyundai High Performance Vehicle & Motorsport lavorerà per ottimizzare strategia, pianificazione, vendita e marketing di Hyundai nel campo dei veicoli prestazionali, potenziando le sinergie tra la casa madre e la divisione Hyundai Motorsport.

A partire dal 2012 – anno di esordio nel mondo dei veicoli sportivi – Hyundai ha costantemente incrementato la propria presenza nel segmento, fino alla presentazione della nuova Hyundai i30 N, la prima Hyundai di serie ad alte prestazioni, nata sotto il brand “N” e ispirata all’esperienza della casa nel motorsport.

Thomas Schemera, 55 anni, ha studiato ingegneria meccanica alla Bochum University of Applied Science e ingegneria industriale ed economia alla Munich University of Applied Science. Ha iniziato la sua carriera come ingegnere progettista nel 1987 ricoprendo varie posizioni chiave nel BMW Group, tra cui un’esperienza quadriennale nel ruolo di Vice President of Sales & Dealer Development in Cina, per poi guidare l'aumento delle vendite dei modelli BMW e BMW M dal 2005 al 2008.

I modelli Hyundai N ad alte performance sono studiati per far battere il cuore di chi siede al posto di guida. Invece di concentrarsi solo sui numeri, Hyundai ha infatti scelto di privilegiare le emozioni alla guida, misurando le performance in battiti al minuto (BPM), anziché in giri al minuto (RPM). Dopo la commercializzazione della nuova Hyundai i30 N, seguirà a breve il lancio nel continente nordamericano di Veloster N, presentata a inizio 2018 al North American International Auto Show di Detroit.