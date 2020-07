Hyundai lancia “Service Online Booking” il servizio per prenotare la manutenzione via web

Hyundai Italia testimonia ancora una volta l’attenzione ai propri clienti lanciando “Service Online Booking”, il servizio che permette di prenotare direttamente online gli interventi di manutenzione ordinaria dell’auto.

Il nuovo “Service Online Booking”, attraverso la pagina dedicata attiva 24 ore su 24, consente ai clienti di inserire i dati di contatto, la targa e i chilometri percorsi, scegliere il tagliando per la propria vettura, scoprirne i contenuti e il prezzo, e procedere con la prenotazione selezionando il punto assistenza più comodo e giorno e orario preferito tra quelli disponibili. Allo stesso modo è possibile prenotare anche altri interventi e richiedere quotazioni per la propria vettura Hyundai.

Una volta inserita la richiesta, il cliente viene contattato direttamente dallo Hyundai Service selezionato per confermare l’appuntamento e l’intervento richiesto, e ricevere ulteriori indicazioni su servizi e interventi consigliati.

Inoltre, in linea con la sua attenzione e il suo impegno verso la mobilità sostenibile, Hyundai Italia ha introdotto all’interno del Numero Verde Hyundai 800 359 127 due nuove sezioni dedicate ai proprietari di vetture elettriche: l’unità “Assistenza Stradale EV” permette ai proprietari di vetture come Kona Electric e IONIQ Electric di ricevere un’assistenza dedicata. Infine, mettendosi in contatto con la sezione “Servizio Clienti EV” tutte le persone interessate potranno richiedere qualsiasi chiarimento relativo alle auto elettriche Hyundai.