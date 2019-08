Hyundai svela il bozzetto della nuova i10: debutto a Francoforte

Hyundai ha svelato il primo bozzetto di Nuova Hyundai i10 in vista della sua anteprima mondiale al pubblico, prevista al Salone di Francoforte 2019 (IAA).

L'ultimo modello che si aggiunge alla rinnovata gamma del brand presenta un nuovo design dinamico, che mostra un contrasto tra le superfici morbide e le linee affilate. Le proporzioni sono state ridefinite in larghezza, altezza e dimensioni delle ruote, donando alla vettura un aspetto energico e agile.

Nuova Hyundai i10 mostra un design giovane e dinamico che si distingue nel segmento A. La sua ampia griglia frontale esprime un carattere sportivo e incorpora le luci di marcia diurne, mantenendo la caratteristica della attuale i10. Le prese d'aria triangolari accentuano la larghezza e la linea della vettura, oltre a migliorare l'aerodinamica. Il montante posteriore a forma di X, visibile da lontano, identifica chiaramente il modello e attira l'attenzione sul logo, posizionato sul montante. Volumi triangolari unici enfatizzano a livello visivo la larghezza dell'auto e sottolineano la posizione delle ruote ai quattro angoli.

Destinata a diventare leader nel segmento A, Nuova Hyundai i10 offrirà anche una serie di nuove caratteristiche di connettività e sicurezza. Blue Link, Apple Car Play, Android Auto, ricarica wireless dello smartphone e retrocamera posteriore regalano un'esperienza di guida completa senza compromessi.

Il nuovo modello vanta uno dei pacchetti di sicurezza più completi della sua categoria. La Frenata Autonoma di Emergenza con Riconoscimento di Veicoli e Pedoni utilizza un radar anteriore per rilevare non solo le auto ma anche i pedoni davanti al veicolo. Nuova Hyundai i10 offre di serie il Mantenimento Attivo della Carreggiata e il Rilevamento della Stanchezza del Conducente. Per aumentare la sicurezza anche di notte, il nuovo modello potrà essere equipaggiato con la Regolazione Automatica dei Fari Abbaglianti.