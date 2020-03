Hyundai svela la concept car elettrica Prophecy, manifesto del futurismo ottimistico | VIDEO

Hyundai ha svelato la nuova concept car elettrica Prophecy in un video mostrandone le principali caratteristiche in termini di design e tecnologia.

Attraverso linee da auto classica senza tempo, Prophecy è ispirata alla filosofia di design ‘Sensuous Sportiness’ del brand e incarna il concept Hyundai ‘Optimistic Futurism’ – che vuole creare un vero legame emotivo tra uomo e macchina bilanciando natura e tecnologia, emozione e praticità.

Nel video di presentazione, Thomas Schemera (Head of Product Division di Hyundai Motor Group), Luc Donckerwolke (Chief Design Officer di Hyundai Motor Group) e Andreas-Christoph Hofmann (Vice President Marketing & Product di Hyundai Motor Europe) hanno inoltre spiegato la strategia di elettrificazione del brand.

Hyundai Motor Group sta espandendo la propria gamma che includerà 44 modelli elettrificati entro il 2025, con un investimento di circa 50 miliardi di euro per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie. Nello stesso arco temporale, il gruppo punta a raggiungere un target di più di 670.000 veicoli elettrici venduti annualmente (a idrogeno o a batteria), posizionandosi tra i primi tre principali fornitori di mobilità elettrica a livello globale. In Europa, più del 75% della gamma sarà elettrificato entro il 2020, con l’obiettivo di fornire ai clienti europei circa 80.000 veicoli a zero emissioni nel corso dell’anno.

Prophecy definisce un futuro radioso per i design Hyundai

La concept car Prophecy stabilisce nuovi standard nel segmento EV, con un passo allungato e sbalzi ridotti che le donano una silhouette iconica dalle proporzioni perfette. Il risultato è una nuova architettura EV definita da superfici e volumi incontaminati, abbinati ad armonia estetica e funzionalità. Gli esterni di Prophecy sono caratterizzati da una linea filante, che si estende ininterrotta dal frontale al posteriore. Inoltre, la progressiva tecnologia di illuminazione a pixel è integrata nel proiettore, nel fanale posteriore e nello spoiler, richiamando l’elemento di design presentato la prima volta sulla concept car '45'.

Anche gli interni di "Prophecy" sottolineano i vantaggi dell'utilizzo di una piattaforma EV, condivisa con '45'. Una delle caratteristiche chiave è il sistema di sterzo comandato da joystick, che offre ai passeggeri più spazio, una maggiore libertà visiva e un’ergonomia delle sedute ottimale. Il comfort interno è garantito anche dalla tecnologia Clean Air Technology, che fornisce un flusso costante di aria purificata all'interno del veicolo.