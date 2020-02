Hyundai “Prophecy”: il nuovo concept elettrico in anteprima al Salone di Ginevra

Hyundai Motor Company presenterà il 3 marzo, nell’ambito del Salone di Ginevra 2020, il suo nuovo concept elettrico "Prophecy", che esprime il più recente linguaggio di design del brand. Il concept rimarrà in esposizione fino al 15 marzo.

In linea con nuova cifra stilistica "Sensuous Sportiness" di Hyundai, la nuova concept car è caratterizzata da una splendida silhouette, accentuata da eleganti curve che corrono sugli ampi passaruota posteriori per un'eccellente aerodinamica. La linea filante creata dalle fiancate posteriori è completata da uno spoiler integrato e da fanali a pixel.

“Prophecy non segue le tendenze, ma accentua una bellezza senza tempo che resisterà al futuro”, ha dichiarato SangYup Lee, a capo dello Hyundai Global Design Center. "Il suo iconico design sta per espandere il design di Hyundai verso orizzonti ancora più ampi".

Il nome "Prophecy" riflette l’obiettivo del concept: definire la direzione dei futuri design Hyundai, affermandosi al contempo come un’icona per la gamma di veicoli elettrici del brand.

Il concept EV "Prophecy" di Hyundai sarà svelato in anteprima mondiale il 3 marzo al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra 2020 (11:45 CEST, Stand 4252 / Hall 4). Nell’occasione Hyundai presenterà la strategia di elettrificazione sotto il concept "Real Progress is in the Air", ispirato alla nuova visione del brand (Progress for Humanity) e ai contenuti del Salone.