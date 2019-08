Hyundai con il pieno di novità al Salone di Francoforte 2019

Al Salone di Francoforte 2019 (10-22 settembre), Hyundai offrirà uno sguardo sul futuro della mobilità svelando in anteprima mondiale la nuova generazione di i10 e presentando la nuova concept elettrica 45 che anticipa l’impronta stilistica dei prossimi modelli elettrificati del marchio. Riflettori puntati anche sulla prima auto da corsa completamente elettrica sviluppata da Hyundai Motorsport.

Le auto di domani diventeranno veri e propri ambienti di vita, costruiti su misura delle persone e dei loro stili. Con il claim “STYLE SET FREE”, Hyundai racconta sullo stand a Francoforte le esperienze personalizzate che offrirà a bordo dei prossimi veicoli elettrici. Per Hyundai, le auto garantiranno nel tempo una sempre maggiore libertà di personalizzare gli spazi – come quando si arreda la casa riflettendo il proprio stile di vita – nonché la possibilità di apportare modifiche durante il ciclo di vita della vettura.

Hyundai ha presentato i primi progetti di STYLE SET FREE all’inizio del 2019 al Consumer Electronics Show di Las Vegas e alla Milano Design Week. A Francoforte, con la concept car 『45』, il brand si appresta a svelare l’evoluzione della propria vision sul futuro della mobilità.

Oltre al prototipo, lo stand Hyundai ospita una serie di installazioni interattive dedicate a STYLE SET FREE, tra cui My Space – che invita i visitatori a interagire con diversi materiali creando effetti caleidoscopici – e H-Space, per un’esperienza personalizzata nell’abitacolo.

“Con la prima concept elettrica nata dai valori di STYLE SET FREE, insieme alla prima auto da corsa interamente elettrica, Hyundai è orgogliosa di offrire ancora una volta un’anteprima sul futuro della mobilità, mentre altri costruttori ne stanno ancora parlando” – commenta Andreas-Christoph Hofmann, Vicepresidente marketing & prodotto di Hyundai Europa. “Siamo entusiasti di presentare anche la nuova i10 che, grazie a un’offerta completa di tecnologie di connettività e sicurezza, si appresta a diventare il prossimo driver di successo per Hyundai in Europa”.

La nuova Hyundai i10

La nuova Hyundai i10, che farà il suo debutto mondiale all’IAA 2019, rappresenta la più recente novità della famiglia ‘i’ del brand ed è caratterizzata da un design dinamico e completamente nuovo, con superfici arrotondate che si contrappongono a uno stile dalle linee decise.

Nuova Hyundai i10 presenta inoltre importanti novità in tema di connettività, tra cui le tecnologie Connected Car e Bluelink®, che la rendono best in class, come anche nell’ambito della sicurezza – con un pacchetto di sistemi attivi e passivi tra i più completi del segmento. Al Salone, la Nuova i10 verrà affiancata anche da una versione speciale studiata sul modello.

Il futuro elettrico del motorsport

Hyundai Motorsport (HMSG) ha recentemente rilasciato un teaser della sua prima auto elettrica da competizione in assoluto, disegnata e costruita presso la sede ad Alzenau, in Germania. HMSG svela la vettura in esclusiva durante il primo giorno del Salone dedicato alla stampa, annunciando una nuova era per il brand nel motorsport.

Il nuovo modello darà un contributo fondamentale alle competizioni elettriche, sottolineando al tempo stesso le capacità di Hyundai in termini di alte prestazioni, tecnologie green e passione per il motorsport.