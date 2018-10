Hyundai al Salone di Parigi: tra mobilità del futuro, performance e design

Al Salone di Parigi 2018, Hyundai presenterà i suoi ultimi modelli e iniziative presso lo “Hyundai Motor Studio Paris”, uno spazio espositivo caratterizzato da tre diverse aree tematiche: Future Mobility, High Performance e Design.

Al Mondial de l'Auto de Paris, Hyundai celebra l’anteprima mondiale della Nuova i30 Fastback N, il secondo modello Hyundai ad alte prestazioni in Europa che segue la storia di successo senza precedenti della Hyundai i30 N. Combinando un design sofisticato ed elegante - con la garanzia del divertimento di guida targato “N” - Nuova i30 Fastback N rappresenta una scelta unica: è infatti la prima coupé sportiva 5 porte del suo segmento.

Un’altra anteprima importante dello “Hyundai Motor Studio” sarà la presentazione mondiale della "N Option", realizzata sulla base dell’i30 N, che svelerà un nuovo aspetto sportivo della hot hatch a 5 porte. Insieme con la nuova i30 “N Line”, la "N Option" offrirà diverse possibilità di personalizzazione ai clienti che cercano unicità e prestazioni sulla loro i30.

Hyundai mostrerà a Parigi anche le vetture pensate nell'ottica di una mobilità sostenibile esponendo Nuova Kona Electric e NEXO, il SUV alimentato a idrogeno, fiori all’occhiello della tecnologia green Hyundai e frutto dello spirito pionieristico del brand nella mobilità del futuro.

"Al Salone di Parigi 2018 presenteremo la nostra visione futura del brand, basata su tre pilastri fondamentali: Garanzia, Progresso e Performance. Con la nostra gamma “N” abbiamo iniziato a regalare al nostro brand un valore altamente emozionale e stiamo ampliando la serie di modelli ad alte prestazioni con la Nuova i30 Fastback N", afferma Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product di Hyundai Motor Europe -."In aggiunta, stiamo sempre più rafforzando la nostra posizione di leader nella mobilità sostenibile con la nostra solida gamma green. Le nuovissime Kona Electric e NEXO dimostrano che già oggi stiamo rendendo accessibile la mobilità futura a tutti."

‘Le Fil Rouge’: il futuro del design Hyundai

In linea con la futura direzione del design del brand, la concept car "Le Fil Rouge" sarà l’ulteriore tassello che caratterizzerà la presenza di Hyundai al Motor Show di Parigi. Proprio come l'Intrado e la FE Fuel Cell Concept, che hanno rappresentato ispirazione per i nuovi modelli Kona e NEXO, "Le Fil Rouge" incarna la più recente evoluzione di idea di design del brand: il concept "Sensuous Sportiness" sarà infatti presente su tutti i futuri modelli dei veicoli Hyundai, dalle berline ai SUV.