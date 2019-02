Hyundai: offerta lancio per le Special Edition i10 e i20 ConnectLine

Hyundai Italia lancia una Special Edition su i10 e i20, le due city car di successo della gamma del brand. I due modelli si arricchiscono di numerosi contenuti di valore con l’obiettivo di fornire al cliente finale una maggiore possibilità di personalizzazione e una proposta più completa e interessante.

Per la citycar i10, scelta da oltre 67.000 italiani dal lancio sul mercato, la Special Edition ConnectLine si basa sul già ricco allestimento Tech - che offre tra le altre cose cerchi in lega da 14", climatizzatore manuale, Cruise Control e Motori Euro 6.2 - aggiungendo il massimo della connettività con il Multimedia System: il display audio touchscreen da 7” offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto per soddisfare le esigenze dei clienti più giovani e dinamici, che considerano sempre più la connessione con i propri smartphone una funzione indispensabile per la scelta di una nuova vettura.

Grazie a una speciale offerta lancio, la nuova i10 1.0 MPI 67 CV ConnectLine viene proposta a 9.750 euro anche senza permuta o rottamazione: aderendo al finanziamento Hyundai Gold (TAN 6,99% TAEG 9,71%) il vantaggio cliente raggiunge i 4.300 euro, oltre il 30% rispetto al prezzo di listino di 14.050 euro.

Inoltre, per dare la massima possibilità di scelta ai clienti, sull’allestimento d’ingresso Advanced viene offerto il nuovo Plus Pack, disponibile per la prima volta su questa versione: il pacchetto comprende radio con sistema Bluetooth, comandi al volante integrati, climatizzatore manuale, maniglie e specchietti retrovisori in tinta carrozzeria, due altoparlanti anteriori e sedile del guidator regolabile in altezza. Al Plus Pack, offerto a 1.250 euro, è possibile abbinare il keyless-entry - che comprende antifurto con radiocomando a distanza e chiave pieghevole - per rendere l’offerta ancora più completa e vantaggiosa.

Anche Hyundai i20, seconda auto del brand più venduta in Europa e scelta da oltre 40.000 italiani dal lancio, si arricchisce della versione ConnectLine – che strizza l’occhio a un pubblico giovane e dinamico abbinando un carattere fresco a linee accattivanti e interni spaziosi e confortevoli, disponibili con anche con cuciture in rosso o blu.

Basata sull’allestimento Tech - già inclusivo di cerchi in lega leggera da 15”, fendinebbia anteriori, volante e pomello del cambio in pelle – ConnectLine aggiunge di serie il Multimedia System con schermo touchscreen da 7” con funzione Apple Car Play & Android Auto. Con la speciale offerta lancio, nuova i20 1.2 MPI 75CV ConnectLine è proposta a 10.950 euro - lo stesso presso della versione Tech - in caso di permuta o rottamazione e di adesione al finanziamento Hyundai Gold (TAN 6,99%, TAEG 9,71%): il vantaggio cliente tocca i 5.650 euro rispetto al prezzo di listino di 16.600 euro, confermandosi la proposta con più alto contenuto di valore per il cliente.

Tutta la gamma i20 è equipaggiata con nuovi ed efficienti motori benzina Euro 6.2 con sistema ISG “Idle Stop&Go” per migliorare i consumi e le emissioni di CO 2 . Il motore 1.0 T-GDI a tre cilindri offre ottime performance grazie a una potenza massima di 100 CV, ed è ordinabile per la prima volta in combinazione con il cambio automatico a doppia frizione 7DCT. Completa l’offerta un motore da 1.2 litri MPI, abbinato al cambio manuale a cinque marce e offerto in due differenti potenze: 75 CV oppure 84 CV. L’offerta migliora anche in termini di sicurezza, grazie ai più recenti sistemi di guida assistita della famiglia Hyundai SmartSense tra cui il Mantenimento della Corsia, la Frenata Autonoma di Emergenza, il Rilevamento della Stanchezza del Conducente e la Regolazione Automatica dei Fari Abbaglianti.

Per i clienti più esigenti che cercano invece uno stile ricercato e contenuti all’apice dell’offerta nel segmento, è disponibile la nuova serie speciale DualColor: oltre ai contenuti di serie offerti dalla Prime, come le luci a LED, Cluster SuperVision, cerchi in lega da 16” e vetri posteriori oscurati, l’allestimento propone una grafica esterna più accattivante e ricercata con tetto nero a contrasto e specchietti retrovisori neri.

Per dare l’opportunità ai clienti di conoscere le nuove serie speciali i10 e i20 ConnectLine ci saranno i prossimi tre porte aperte, in cui sarà possibile provare tutta la nuova gamma Hyundai: gli open weekend presso gli showroom Hyundai di tutta Italia sono previsti nei giorni 9-10 e 16-17 marzo.