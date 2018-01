Hyundai, al CES 2018 il primo suv fuel cell per la guida autonoma

Al CES di Las Vegas, la più grande fiera dell’elettronica del settore, Hyundai debutterà con il nuovo SUV Fuel Cell Hyundai di nuova generazione: grazie alla collaborazione con Aurora - una delle società leader nello sviluppo del self-driving – sarà il primo veicolo ad idrogeno a guida autonoma.

“Sappiamo che il futuro della mobilità è la guida autonoma: queste tecnologie hanno bisogno di essere testate nel mondo reale, per accelerarne sviluppo e diffusione in maniera capillare, nella massima sicurezza” ha commentato Dr. Woong Chul Yang, Vice Chairman di Hyundai. “Le nostre avanzate tecnologie sviluppate in campo automobilistico, che comprendono le più recenti funzionalità in ambito sicurezza, insieme all’eccellenza rappresentata da Aurora nel Livello 4 della guida autonoma, porteranno avanti la rivoluzione nella mobilità, con Hyundai protagonista”.

Lo sviluppo

Inizialmente questa nuova collaborazione si concentrerà sullo sviluppo di hardware e software per la guida automatizzata e sui dati back-end richiesti per il Livello 4 affinché il veicolo sia capace di operare senza alcuna supervisione umana. L’obiettivo finale invece sarà lo sviluppo delle auto senza pilota in maniera veloce, diffusa e sicura e integrata. L’introduzione dell’auto sui mercati mondiali avverrà nel 2021.

I vantaggi

L’alimentazione a idrogeno – Fuel Cell – secondo la Casa rappresenta la piattaforma ideale, considerando che la quantità di dati, le informazioni necessarie e il funzionamento dell’hardware richiede una potenza elevata. Qui, infatti, le celle combustibili abbattono ogni tipo di preoccupazione: il nuovo modello che debutterà a Las Vegas avrà un motore capace di sviluppare 163 cavalli ed un’autonomia complessiva di 800 km, grazie sia ai tre serbatoi sotto la carrozzeria e all’aumento dell’efficienza rispetto all’iX35 Fuel Cell.