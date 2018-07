Hyundai Kona, Santa Fe e Veloster: debutto a Hollywood con Ant-Man

Le nuove Hyundai Kona, Santa Fe e Veloster sono protagoniste del nuovo film Marvel ‘Ant-Man and the Wasp’. L’eroe del mondo Marvel si appresta a tornare sui grandi schermi per la gioia dei suoi numerosi fan che avranno l’opportunità di scoprire le grandi doti dinamiche e di design delle più recenti auto Hyundai. Rispetto alle tradizionali pratiche di product placement, il brand debutta a Hollywood con tre nuovi modelli.

Si tratta di Kona, Santa Fe e Veloster, che appaiono completamente a proprio agio nel mondo dei supereroi esibendosi in acrobazie, inseguimenti e manovre ad alta velocità. Nel nuovo episodio dedicato al famoso personaggio Marvel – che con il primo titolo si è guadagnato il favore del pubblico con oltre 440 milioni di incassi – i modelli Hyundai sono strettamente legati ai personaggi chiave del film, incrementando così la conoscenza del brand tra i fan della Marvel in tutto il mondo.

“Cerchiamo sempre nuovi modi per creare un forte legame emotivo tra il brand e il pubblico” – ha dichiarato Andreas-Christoph Hofmann, Vicepresidente Marketing e Prodotto di Hyundai Europa. “Attraverso questa partnership avviciniamo i nostri prodotti ai clienti, e i fan di Marvel hanno così modo di fare esperienza di Hyundai e delle sue vetture in maniera piacevole e divertente”.

"Ant-Man and the Wasp" di Marvel Studios è in uscita nei cinema europei proprio in questi giorni, e arriverà in Italia il 14 agosto.