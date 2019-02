Hyundai presenta "Welcome Back Home", la nuova campagna dedicata ai clienti

Hyundai Italia presenta "Welcome Back Home", la nuova campagna pensata per i membri della 'famiglia' Hyundai, a cui il brand ha deciso di dedicare un’offerta senza precedenti.

Hyundai infatti ha da sempre a cuore la soddisfazione dei suoi clienti, che vengono seguiti con la massima attenzione, cura e professionalità durante tutto il processo di vendita e post-vendita, facendoli sentire come a casa propria. L'attenzione al cliente, infatti, è per Hyundai un valore fondamentale e diventa un principio chiave soprattutto durante il ciclo di vita dell’auto con l’obiettivo di garantirne sempre l'affidabilità e la sicurezza.

Per questo motivo, per celebrare la 'famiglia' di proprietari Hyundai, il brand ha ideato la campagna dal titolo "Welcome Back Home", attraverso la quale i clienti possono usufruire di una nuova e vantaggiosa offerta: per la prima volta, infatti, Hyundai offre il servizio di cambio olio e filtro olio al prezzo speciale di 77 euro (IVA, ricambi e manodopera inclusi). L’inedita offerta è valida su tutta la gamma Hyundai, dalle city car fino ai SUV, in caso di auto immatricolate entro il 31 dicembre 2016. Per le vetture immatricolate a partire dal 1 gennaio 2017 è invece previsto uno sconto del 20% sull’acquisto di ricambi e accessori originali.

Per beneficiare dell’offerta, valida presso tutti i centri assistenza Hyundai, i clienti dovranno semplicemente compilare il form disponibile sulla pagina del sito dedicata alla nuova campagna (https://www.hyundai.it/ servizipostvendita/ WelcomeBack/index.aspx). Una volta inseriti i dati, verrà rilasciato un voucher da presentare in officina, che sarà valido per appuntamenti fissati entro 90 giorni dalla data di registrazione sul sito.

Durante l’operazione di cambio di olio e filtro o l’intervento di manutenzione, i clienti avranno la possibilità di effettuare un test drive di un nuovo modello della rinnovata gamma Hyundai e di iscriversi al programma MyHyundai, l’esclusiva Community che consente di accedere a servizi e iniziative dedicate. Inoltre, qualora la vettura sia equipaggiata con navigatore di fabbrica, è possibile effettuare gratuitamente anche l’ultimo aggiornamento mappe appena rilasciato come previsto dal programma Hyundai Lifetime MapCare. Per ulteriori informazioni: https://www.hyundai.it/ servizipostvendita/ WelcomeBack/index.aspx