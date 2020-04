In vendita la leggendaria Ferrari 250 GTE 2+2 della Polizia

Girardo & Co., azienda specializzata nella compravendita di automobili d'alta gamma, ha annunciato di aver messo in vendita la leggendaria Ferrari 250 GTE 2 + 2 Serie II Polizia del 1962, numero di telaio n. 3999.

La storia di questa vettura è abbastanza singolare: l'idea di usare una Ferrari come auto della polizia nei primi anni '60, infatti, fu dell'agente Armando Spatafora, in servizio presso la squadra mobile di Roma, e nacque durante un confronto con l'allora capo della polizia. All'epoca un gran numero di crimini nella Capitale venivano commessi da malintenzionati soliti darsi alla fuga a bordo di auto di grossa cilindrata, spesso imprendibili per le Alfa Romeo 1900 e 2600 usate dalla polizia e comunemente conosciute come Pantera per il ruggito del motore e la vernice nera. La richiesta di Spatafora di un veicolo adatto per inseguimenti ad alta velocità, in particolare di una Ferrari, fu sorprendentemente accettata. Solo quattro ufficiali di Roma furono scelti per frequentare un corso di guida specializzato presso la casa della Ferrari, Maranello. Dopo aver girato con la 250 GTE in pista realizzando eccellenti tempi sul giro, a Spatafora fu consegnata la sua nuova auto: la Ferrari 250 GTE 2 + 2 Serie II del 1962, numero di telaio 3999.

Completato dalla Ferrari nel novembre del 1962, il telaio 3999 fu rifinito in nero con interni in similpelle marrone chiaro. Una copia dei fogli di costruzione originali Ferrari fu inviata a Pininfarina, responsabile dell'elegante carrozzeria. Su questi documenti è annotano anche il n. 3999 come "vett. Polizia ". La Ferrari costruì solo due di queste 250 GTE Polizia, tuttavia l'auto gemella della 3999 dopo solo poche settimane fu distrutta in servizio, lasciando che l'esemplare 3999 diventasse il cuore e l'anima della Polizia per i successivi 6 anni, guadagnandosi uno status leggendario tra forze dell'ordine, comuni cittadini e criminali. Si dice addirittura che tra i criminali romani, battere Spatafora in un inseguimento in auto divenne una vera e propria questione di orgoglio.

La 3999 fu ritirata dal servizio attivo alla fine del 1968, ma non prima di essere utilizzata per consegne di sangue di emergenza a Napoli, percorrendo il tratto di autostrada di 200 chilometri in soli 50 minuti. Nonostante questa incredibile vita, l'auto era in condizioni eccezionali e rimase così fino al 1972, quando fu venduta tramite un'asta pubblica di surplus dell'esercito. L'acquirente italiano, Alberto Cappelli, sapeva esattamente cosa stava comprando e invece di restaurare l'auto, ha trascorso i successivi 40 anni a preservare la sua incredibile originalità. A Cappelli e ai suoi due figli è piaciuto esibire l'auto in eventi infiniti e guidarla in tournée in tutta Italia ed Europa. Nel 1984 l'auto fu riunita con Armando Spatafora alla gara della Coppa delle Dolomiti, dove con sorpresa di tutti, il poliziotto in pensione stabilì il secondo tempo più veloce in assoluto.

A causa del suo status leggendario in Italia, questa auto è stata richiesta in prestito per il Museo dei Veicoli della Polizia appena nato a Roma nei primi anni 2000. L'allora capo della Polizia guidò fino a Rimini, e utilizzò anche la radio originale dell'auto, per comunicare con la caserma. Da allora, la # 3999 è diventata un'auto a uso privata in Italia, con il permesso speciale di circolare con una sirena e con la livrea recante la dicitura “Squadra Volante”. Nel 2015 questa Ferrari è passata a un altro proprietario italiano entusiasta e ben informato, che è stato molto orgoglioso di condividere questa 250 GTE con la folla al Concours d'Elegance di Pebble Beach nel 2016. In Europa, sono stati ricevuti più inviti a eventi, mantenendo questa vettura il suo status leggendario come Pantera definitivo.

Assieme alla Ferrari 250 GTE 2+2 n. 3999, ci sono anche documenti storici completi, contenenti copie dei fogli di costruzione originali Ferrari e la documentazione del periodo in cui è stata in uso presso la Polizia. Sono incluse anche copie del libretto italiano insieme alla carta d'identità FIVA e al certificato di omologazione ASI. Le immagini di Armando Spatafora e di questa 250 GTE Polizia dei primi anni '60 forniscono uno spaccato d'eccezione sulla vita di questa vettura. Nel 2014 l'auto è stata ispezionata dal Dipartimento Ferrari Classiche ottenendo un certificato che conferma l'originialità di telaio, motore, cambio e asse posteriore.