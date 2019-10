Una strada per il 'Sic': inaugurata la via intitolata a Marco Simoncelli

Sono trascorsi quasi otto anni da quel maledetto 23 novembre del 2011 in cui Marco Simoncelli perse la vita sul circuito di Sepang. Il ricordo del centauro originario di Coriano, tuttavia, è ancora vivido grazie all'impegno della famiglia che realizza innumerevoli iniziative benefiche attraverso la fondazione dedicata al Sic.

Ieri a Misano Adriatico c'è stato un altro bel momento in ricordo di Marco a cui è stata intitolata una via. Alla cerimonia d'inaugurazione di via Marco Simoncelli c'erano il padre Paolo e la mamma Rossella, il Presidente di Santa Monica SPA Luca Colaiacovo, il pilota Michele Pirro, il Sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni, il Sindaco di Coriano Domenica Spinelli, tutto lo Staff del Misano World Circuit con il Managing Director Andrea Albani e tanti ospiti speciali. Un momento di grande emozione a cui è seguita una parata conclusiva per inaugurare degnamente la nuova strada.