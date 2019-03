MotoE: un incendio distrugge il box con tutte le moto. Campionato a rischio

Un incendio divampato nella notte nel circuito spagnolo di Jerez de la Frontera ha completamente distrutto la struttura che ospitava le MotoE, le moto elettriche che sarebbero dovute essere protagoniste di un nuovo campionato al via il 5 maggio sullo stesso tracciato, in concomitanza con il Gp di Spagna del Motomondiale.

Ancora non si conosce la natura dell'incendio, l'unica cosa certa è che tutte e 18 le moto Energica Ego che si trovavano all'interno della struttura sono andate letteralmente in fumo. Il circus delle moto elettriche si trovava a Jerez per i primi test pre-stagionali della MotoE. Inevitabilmente cancellate le sessioni in programma per oggi e domani ma a preoccupare ora è lo svolgimento del campionato, considerato a rischio.

Le prime supposizioni parlano di una colonnina di ricarica che avrebbe preso fuoco innescando l'incendio che ha devastato tutte le moto, situate tutte nella stessa stanza per essere ricaricate. Per la composizione delle batterie che alimentano questo tipo di moto (e anche le vetture ibride o elettriche stradali), una volta alimentate le fiamme sono difficilissime da domare.

La Dorna, società che organizza il campionato, attraverso un comunicato ha reso noto che l'incendio è divampato alle 00.15 di questa notte e che si sta ancora indagando sulle cause. Non ci sono stati feriti. Presto gli organizzatori comunicheranno anche le modifiche al calendario delle MotoE.