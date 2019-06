Auto elettriche: incentivi estesi all'acquisto di tutti i veicoli, microcar incluse

Buone notizie per chi è intenzionato ad acquistare un veicolo elettrico: le commissioni Bilancio e Finanze della Camera, infatti, hanno approvato un emendamento al decreto legge crescita che estende gli incentivi per l'acquisto di tutti i veicoli elettrici, comprese le microcar, in cambio della rottamazione di vecchi mezzi di trasporto.

Da questo momento il bonus si riferisce dunque a tutte le tipologie di ciclomotori e motocicli elettrici (eliminato il limite massimo di 11 kw di potenza, corrispondenti a 15 cavalli) e nello specifico prevede un'agevolazione con lo sconto del 30% rispetto al prezzo di vendita originale, fino a un massimo di 3.000 euro, per ''coloro che nell'anno 2019 acquistano, anche in locazione finanziaria e immatricolano in Italia, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica'' appartenente a tutte le categorie 'ciclomotori e motocicli' (da L1e a L7e).

Auto elettriche: le condizioni per sfruttare il bonus

La rottamazione, in particolare, interesserà i veicoli (siano essi moto, ciclomotori, tricicli o microcar) di categoria euro 0, 1, 2 e 3, oppure che siano stati oggetto di ritargatura obbligatoria attenendosi alle regole emanate nel 2011. L’emendamento approvato, inoltre consente di rottamare queste tipologie di veicoli pur non essendone il diretto proprietario: è stato infatti deciso che si possa rottamare anche un mezzo appartenente a un familiare convivente che possiede il veicolo da almeno 12 mesi. L’incentivo, infine, si estende anche a chi rottama un veicolo di categoria euro 3 qualsiasi, (prima era possibile solo per gli euro 0, 1 e 2) anche se la categoria acquistata è diversa da quella rottamata.