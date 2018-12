Infiniti al Salone di Detroit con una concept car completamente elettrica

Infiniti, brand automobilistico di lusso giapponese, presenterà in anteprima una visione del suo primo crossover full electric al North American International Auto Show (NAIAS) di Detroit a gennaio.

A detta del Direttore esecutivo del design di Infiniti Karim Habib la concept car che verrà mostrata a Detroit segna "l'inizio di una nuova era per Infiniti". Esattamente un anno fa il costruttore giapponese annunciò l'elettrificazione della sua gamma dal 2021 in poi, utilizzando sia propulsori E-power (ibrido) che puro EV. La Q Inspiration - svelata al NAIAS del 2018, e il Prototype 10, presentato al Concours d'Elegance di Pebble Beach del 2018 - hanno anticipato elementi di un linguaggio di design futuristico.

Al NAIAS di gennaio 2019, questi elementi si uniranno per offrire la visione più chiara del futuro di Infiniti in un'epoca di design elettrificato. L'avvento delle piattaforme elettrificate annuncia un nuovo approccio alle piattaforme di crossover e berlina, sia per la progettazione interna che per l’esterno. Con nuove proporzioni esterne, l'elettrificazione dona anche spazio dentro la vettura, consentendo interni spaziosi e lounge, ricchi di tecnologie accoglienti e di assistenza.

"L'industria è a un punto tecnologico cruciale", ha dichiarato Roland Krueger, Chairman e Presidente globale di Infiniti Motor Co. "In quanto tale, Infiniti ha una visione avvincente come brand premium proiettato ad offrire un portafoglio completo di veicoli elettrici splendidamente progettati per rispondere alle esigenze di clienti in tutto il mondo. Ci concentreremo sullo sviluppo del portafoglio completo di E-power e veicoli elettrici ".