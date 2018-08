Infiniti Prototype 10, l'elettrica del futuro al Concorso d'eleganza di Pebble Beach

Infiniti svelerà al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach la sua sorprendente concept car Prototype 10, un'audace speedster elettrizzata che traduce il desiderio del brand di offrire piacere di guida e prestazioni entusiasmanti grazie a propulsori elettrificati.

Nella progettazione della monoposto Prototype 10, Infiniti ha reimmaginato il classico speedster con un design fresco, pulito e lungimirante. La concept car è un'evoluzione naturale del linguaggio formale del marchio rivelato, per la prima volta, con Q Inspiration e interpreta le intenzioni di elettrizzare tutte le sue nuove vetture di produzione, dal 2021 in poi.

"INFINITI Prototype 10 riprende il layout e il design di alcuni dei modelli di auto più evocativi di tutti i tempi, in cui le prestazioni venivano celebrate attraverso auto da competizione monoposto ad alta potenza. La nostra nuova concept parla di un futuro elettrizzato, qualcosa che si riflette nella sua forma e nei suoi dettagli. E' appropriato che abbiamo trovato ispirazione in un'epoca passata ottimista in cui le auto erano caratterizzate dal semplice amore per la guida" ha spiegato Karim Habib, Direttore Esecutivo del design di Infiniti.