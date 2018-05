Jaguar festeggia i 50 anni di XJ con la special edition XJ50

Jaguar celebra i 50 anni della XJ con il lancio di una nuova versione special edition. Nel corso del tempo, la lussuosa ammiraglia è stata l'auto di importanti manager, celebrità, famiglie reali e leader politici.

Presentata al Salone di Pechino, la Jaguar XJ50 celebra mezzo secolo di successi, stile e tecnologie. La XJ50 è disponibile in Italia nella versione standard (non nella variante a passo lungo), con motore 3.0 litri diesel da 300 CV. Esternamente, gli aggiornamenti estetici prevedono paraurti anteriori e posteriori in stile Autobiography, nuovi cerchi Venom da 20", una griglia frontale in colore nero e badge esclusivi nelle prese d'aria laterali e nel posteriore. Per questa versione speciale è disponibile una straordinaria palette di colori, che include varianti cromatiche come il Fuji White, il Santorini Black, il Loire Blue e il Rosello Red.

All'interno, il lussuoso abitacolo è caratterizzato da sedili trapuntati con trama a rombi, con logo Jaguar in rilievo nei poggiatesta e dal logo XJ50 nel bracciolo centrale. Ulteriori elementi distintivi di questa special edition sono i battitacco illuminati con logo XJ50, le levette del cambio anodizzate ed i pedali in metallo lucido.

"Nell'arco di mezzo secolo, la Jaguar XJ è rimasta sempre fedele alla sua storia grazie ad un bellissimo design, alle prestazioni intelligenti e ad un lusso accondiscendente, che le hanno consentito di distinguersi dalla massa. Questa è una vettura che vale la pena di celebrare perché la XJ50 rende omaggio ad uno dei pilastri del marchio Jaguar, che consideriamo come una delle berline sportive più belle del mondo" dice Ian Callum, Jaguar Director of Design. La XJ50 rappresenta un perfetto tributo allo stile e alle prestazioni della lussuosa berlina Jaguar. Ordinabile sin da subito, con prezzo a partire da Euro 99.130.