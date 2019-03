Jaguar amplia la gamma F-PACE con le Special Editions 300 Sport e Chequered Flag

Jaguar presenta due “special editions” per la sua pluripremiata F-PACE: la performante 300 SPORT e l’esclusiva Chequered Flag. Queste versioni migliorano ulteriormente la gamma F-PACE, vincitrice nel 2017 dei premi World Car of the Year e World Car Design of the Year.

Special Edition 300 SPORT

Veloce e performante, la 300 SPORT è disponibile con due varianti propulsive abbinate alla trazione integrale AWD, il 2.0 litri benzina Ingenium e il 3.0 litri V6 diesel, entrambe da 300 CV. La versione benzina eroga una coppia di 400 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 233 km/h. Il modello diesel offre invece una coppia massima di 700 Nm, che gli consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi, raggiungendo una velocità massima di 241 km/h.

La 300 SPORT è riconoscibile da alcuni distintivi elementi esterni in colore Dark Satin Grey. Partendo dalla cornice della griglia anteriore, questi elementi si estendono ai bordi dei finestrini e delle prese d’aria laterali, alle calotte degli specchietti, alle finiture delle portiere, fino al sottoparaurti posteriore. Il modello 300 SPORT, disponibile esclusivamente nei colori Yulong White, Indus Silver e Santorini Black, viene identificato da un badge sulla griglia anteriore e sul portellone posteriore.

All’interno dell’auto, le cuciture in giallo a contrasto sul cruscotto, sulla console centrale e sui sedili in pelle, donano un tocco di esclusività a tutto l’abitacolo. Il logo con la dicitura 300 SPORT è stato inserito anche nei battitacco, sui tappetini e sul volante, mentre sui poggiatesta lo ritroviamo goffrato nella parte anteriore. La comodità e il comfort di bordo sono stati ulteriormente migliorati grazie al sistema Touch Pro Navigation con Connect Pro, che consente al conducente di gestire da remoto le funzionalità principali. L’Interactive Driver Display Jaguar da 12,3 pollici offre al guidatore un’interfaccia intuitiva e personalizzabile, mentre il sistema audio Meridian ed i sedili anteriori con regolazione elettrica a 14 regolazioni vengono offerti di serie.

Special Edition Chequered Flag

La versione Chequered Flag è basata sul modello R-Sport e presenta un design esterno molto distintivo, che comprende un paraurti anteriore dalle linee sportive e affascinanti finiture Gloss Black sulla griglia frontale, sugli inserti inferiori delle porte, sulle prese d’aria laterali e sui corrimano del tetto. La versione Chequered Flag è disponibile nei colori Yulong White, Santorini Black e nella nuovissima variante Eiger Grey.

All’interno, l’abitacolo presenta un perfetto mix di materiali lussuosi e finiture artigianali, che comprendono rivestimenti in pelle, inserti retati in alluminio e battitacco Chequered Flag. Gli occupanti potranno anche beneficiare di una serie di funzionalità come i sedili anteriori elettrici a 10 regolazioni, il Touch Pro Navigation Pack, il Meridian Sound System, l’Interactive Driver Display configurabile da 12,3 pollici e il sistema d’infotainment Touch Pro di serie.

La F-PACE Chequered Flag è disponibile con una gamma di propulsori 2.0 litri con trazione integrale AWD. La performante unità benzina Ingenium da 250 CV, consente alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,0 secondi e di raggiungere una velocità massima di 217 km/h. Le motorizzazioni diesel sono disponibili nelle due varianti da 240 e 180 CV, con quest’ultima che offre un consumo di carburante di 5,7 litri ogni 100 chilometri di percorrenza.*