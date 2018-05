Jaguar presenta F-Pace 2019 MY e la nuova versione SVR

Jaguar ha annunciato una serie di miglioramenti per il suo pluripremiato SUV ad alte prestazioni, la F-PACE, che riguardano gli interni, le tecnologie per la sicurezza e il comfort a bordo.

Nella suite degli avanzati sistemi di assistenza alla guida è ora disponibile l’Adaptive Cruise Control con Steering Assist, che opera tra 0 e 180 km/h e utilizza la funzionalità dell’attuale Adaptive Cruise Control con Lane Centring per mantenere il veicolo all’interno della sua corsia di percorrenza, conservando al tempo stesso la distanza impostata dal veicolo che precede.

Tra i sistemi presenti sulla F-PACE MY19 c’è anche l’Adaptive Cruise Control con Stop & Go, che consente al guidatore di seguire un veicolo fino al suo arresto e ripartire da fermo, toccando semplicemente il pedale dell’acceleratore. Il sistema radar High-Speed Emergency Braking consente di rilevare eventuali incidenti operando tra i 10 e i 160 km/h. In caso di una imminente collisione, il sistema avverte il guidatore e attiva i freni in assenza di una risposta dal conducente.

Tutti i clienti della F-PACE MY19 potranno beneficiare di ulteriori dotazioni di serie come la telecamera posteriore, i sistemi di assistenza al parcheggio anteriori e posteriori, il Driver Condition Monitor, l’Emergency Braking e il Lane Keep Assist. I nuovi safety pack, inoltre, rendono il processo d’acquisto più semplice che mai. Il Park Pack comprende il Park Assist, il Parking Aid e il Rear Traffic Monitor con visione a 360°, mentre il Drive Pack offre l’Adaptive Cruise Control con Stop & Go, il Blind Spot Assist e l’High-speed Emergency Braking. Il Driver Assist Pack comprende invece i pacchetti Park and Drive, il sistema surround camera a 360° e l’Adaptive Cruise Control con Steering Assist.

All’interno, la F-PACE è equipaggiata di serie con il sistema d’infotainment Touch Pro con schermo da 10 pollici, mentre come optional sono disponibili i nuovi sedili sportivi Performance con 14 regolazione, supporti regolabili e schienali più sottili. La cura prestata al dettaglio è stata ulteriormente evidenziata tramite lo specchietto retrovisore senza cornice, i battitacco illuminati con la scritta Jaguar, i pedali in metallo lucido, i tappetini pregiati premium, il rivestimento del cielo in pelle scamosciata ed i controller cromati del sistema di regolazione dei sedili a 10 vie.

Per una maggiore praticità, le versioni benzina della F-PACE MY19 sono dotate di un serbatoio per il carburante più grande da 82 litri (precedentemente da 63 litri). Tutti i motori benzina sono ora equipaggiati con filtri antiparticolato per essere ancora più puliti. Questi filtri altamente efficienti e montati in tandem, sono perfettamente integrati nel sistema di post-trattamento e, mentre i gas di scarico passano attraverso di essi, intrappolano le particelle ultrafini. In condizioni di guida normali, le particelle intrappolate si ossidano in CO2 e il filtro si rigenera ogni volta che il conducente solleva l'acceleratore.

“La F-PACE è stata acclamata dalla critica di tutto il mondo ed ha ottenuto oltre 70 riconoscimenti di livello internazionale - ha dichiarato Nick Collins, Jaguar Land Rover Vehicle Line Director -. Abbiamo deciso di migliorare ulteriormente il nostro SUV più venduto con nuove dotazioni tecnologiche per la sicurezza, per il comfort e per una maggiore praticità. Tutti questi cambiamenti offrono quell’esperienza di guida che ci si aspetta da una Jaguar.”

La F-PACE SVR ha fatto il suo debutto ufficiale al New York International Auto Show ed ora fa parte della gamma Model Year 2019. Questa versione è equipaggiata con il propulsore 5,0 litri V8 sovralimentato da 550 CV, in grado di erogare una coppia di 680 Nm e di spingere la F-PACE da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, con una velocità massima di 283 km/h. Progettata dalla divisione Special Vehicle Operations (SVO), la SVR dispone di uno specifico sistema di sospensioni, appositi miglioramenti aerodinamici e nuovi cerchi da 21 e 22 pollici, che ospitano i freni potenziati. Un sistema di scarico Variable Valve Active Exhaust assicura alla vettura una coinvolgente sonorità che ne esalta il potenziale prestazionale. All’interno, la F-PACE SVR presenta sedili Performance con logo in rilievo, mentre lo Sport Shift Selector ne evidenzia il carattere sportivo.