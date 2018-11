Jaguar celebra i 70 anni delle sue sportive con due esclusive F-Type da rally

Jaguar prosegue le celebrazioni per i 70 anni delle sue auto sportive, la cui storia iniziò nel 1948 con il lancio della XK120. Per festeggiare questa ricorrenza, il marchio del giaguaro ha dato vita a due F-Type Convertibili da rally che riprendono alcuni tratti stilistici della F-Type Chequered Flag Limited Edition.

Queste esclusive F-Type vogliono rendere omaggio alla leggendaria Jaguar XK 120 che, registrata con il nome di "NUB 120", portò a termine tre Alpine Rally consecutivi senza incorrere in un solo punto di penalità, vincendo poi il RAC e il Tulip con al volante Ian Appleyard.

Le F-Type Convertibili da rally sono alimentate dal motore 2.0 litri benzina Ingenium da 300 CV. Con la supervisione del reparto Jaguar Design and Engineering, entrambe le vetture sono state costruite secondo le specifiche tecniche della FIA e presentano sospensioni e freni maggiorati, un rollcage di protezione, sedili da corsa con sistema di ritenuta a sei punti d'attacco, fari supplementari sul cofano e un estintore.

"L'opportunità di progettare una vettura da rally non capita molto spesso, per questo ero affascinato dal capire come potevamo trasformare la nostra moderna sportiva in una simile tipologia di auto. Questi modelli sono un perfetto omaggio alla XK 120 e alle grandi sportive Jaguar degli ultimi 70 anni, compresa la recente F-TYPE Chequered Flag Limited Edition" ha dichiarato Ian Callum, Jaguar Director of Design.

Le F-Type da rally presentano sospensioni, trasmissione e freni maggiorati, con dischi dal profilo scanalato e pinze a quattro pistoncini all'anteriore e al posteriore. Gli ammortizzatori da corsa realizzati a mano e le molle più morbide assicurano le massime prestazioni anche sui tracciati più sconnessi. Equipaggiati con cuscinetti sferici per una maggiore precisione di guida, gli ammortizzatori regolabili a tre vie consentono alle vetture di adattarsi a diverse superfici stradali. I cerchi e gli pneumatici da corsa che equipaggiano le auto sono stati scelti per un utilizzo specifico sulla ghiaia, mentre un differenziale a slittamento limitato migliora l'erogazione della potenza sulle superfici a scarsa aderenza. Per aiutare i piloti ad affrontare i tornanti più impegnativi, le F-Type da rally sono state equipaggiate con un freno a mano di tipo idraulico.

Per dimostrare tutte le loro potenzialità i due modelli sono stati messi alla prova durante il rally Walters Arena, nel sud del Galles, e nei prossimi mesi parteciperanno a tutta una serie di eventi Jaguar. La livrea delle due auto trae inspirazione da quella della nuova F-TYPE Chequered Flag Limited Edition, che presenta alcuni piccoli miglioramenti estetici come gli esclusivi cerchi in lega da 20 pollici Gloss Black con finitura Diamond Turned e il tetto Black Contrast per la Coupé.

All'interno, i lussuosi rivestimenti in pelle Ebony Windsor presentano dei sedili Performance con poggiatesta goffrati con logo Chequered Flag e una finitura in alluminio spazzolato Dark nella console centrale. La Jaguar F-Type Chequered Flag Limited Edition è gia' disponibile in Italia con prezzo a partire da 77.340 euro e può essere configurata sul sito www.jaguar.it.