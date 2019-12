Jaguar aggiorna I-PACE grazie all’esperienza maturata nelle competizioni sportive

Gli ingegneri Jaguar hanno sfruttato appieno tutte le conoscenze tecniche provenienti dalle gare del trofeo I-PACE eTROPHY per ottimizzare la gestione della batteria, i sistemi termici e la trazione integrale AWD, al fine di migliorare l’efficienza della propulsione elettrica.

Con la creazione nel 2018 dell’I-PACE eTROPHY, il primo campionato internazionale riservato alle auto elettriche di serie, Jaguar ha rafforzato il suo impegno nelle competizioni sportive, sfruttando al tempo stesso tutta l’esperienza tecnica acquisita per sviluppare le auto elettriche del futuro, come parte integrante della mission “Race to Innovate”. Il campionato sottopone il SUV elettrico di Jaguar a condizioni estreme di utilizzo; la prima stagione di gare ha consentito di raccogliere importanti informazioni sui sistemi di gestione della coppia così come sulla durata e sul controllo termico della batteria. Nella continua ricerca di migliorare l’esperienza per il cliente, gli ingegneri Jaguar hanno anche analizzato i dati provenienti da oltre 80 milioni di chilometri percorsi durante viaggi effettuati in ogni angolo della terra. Ogni elemento riguardante le prestazioni della vettura è stato attentamente vagliato per ottimizzare le performance dei vari sistemi e massimizzare l’efficienza.

"Il Jaguar I-PACE eTROPHY ha generato una notevole quantità di dati da analizzare - racconta Stephen Boulter, I-PACE Vehicle Engineering Manager -. Dalle gare in pista abbiamo ottenuto dei marginali miglioramenti, che ora verranno applicati alle auto dei nostri clienti per migliorare ulteriormente la loro esperienza di guida. I nuovi aggiornamenti software ottimizzano i sistemi di gestione del propulsore, incrementando l’efficienza e consentendo ai conducenti di I-PACE di poter usufruire di una maggiore autonomia con una singola ricarica, senza modifiche sostanziali all’hardware. È proprio il caso dire che la vettura migliora con il passare del tempo".

L’I-PACE a trazione integrale è il primo veicolo full-electric a batterie di Jaguar. Questa vettura è in grado di offrire un’autonomia fino a 470 chilometri (nel ciclo WLTP) con una singola ricarica della sua batteria agli ioni di litio da 90 kWh. Il nuovo aggiornamento software non cambierà i valori certificati della sua autonomia ma anzi, i miglioramenti marginali derivanti dai dati dell’TROPHY, consentiranno ai clienti di poter usufruire di un incremento fino all’8% a seconda dell’uso, equivalente ad una potenziale autonomia supplementare di 20 chilometri.

I-PACE cosa cambia

Trazione All-Wheel Drive: i cambiamenti alla distribuzione della coppia tra il motore anteriore e quello posteriore garantiranno una maggiore efficienza durante la guida in modalità ECO - il sistema fornisce ancora trazione AWD permanente.

Controllo della temperatura: i perfezionamenti al controllo della gestione termica prevederanno un maggiore utilizzo del sistema a palette attive del radiatore, chiudendo più frequentemente le palette per migliorare sempre di più le prestazioni aerodinamiche

Capacità della batteria: gli aggiornamenti consentiranno alla batteria di operare ad uno stato di carica inferiore rispetto a prima, senza influire sulla guidabilità, sulla durata o sulle prestazioni.

Frenata rigenerativa: i freni del veicolo accumuleranno energia in modo più efficiente quando la batteria sarà in uno stato di carica elevato. La quantità di energia recuperata alle velocità più basse è stata aumentata per massimizzare l’efficienza e l’autonomia.

Calcolo dell’autonomia: le modifiche all’algoritmo del calcolo predittivo dell’autonomia forniranno una stima più precisa e coerente, rispecchiando al tempo stesso lo stile di guida di ogni singolo individuo

Jaguar sta invitando i propri clienti a recarsi nelle concessionarie per l’installazione gratuita dell’aggiornamento che, tra le varie modifiche, consentirà anche di usufruire della funzionalità Software-Over-The-Air (SOTA). Dopo aver installato l’ultima versione del software, un maggior numero di moduli elettronici sarà in grado di ricevere i successivi aggiornamenti da remoto, il che migliorerà ancora di più l’esperienza del cliente. L’innovativa batteria agli ioni di litio da 90 kWh dell’I-PACE offre prestazioni da vera auto sportiva, consentendo alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. La batteria assicura un’autonomia massima di 470 km (nel ciclo WLTP) e può essere ricaricata da 0 fino all’80% in 40 minuti (con caricatore da 100 kW a corrente continua). La ricarica domestica, con una wallbox da 7 kW a corrente alternata, raggiungerà lo stesso livello di carica in poco più di 10 ore.