Jaguar I-Pace, rivoluzione silenziosa

Sportiva e sexy. Green ma sportiva, l'I-Pace di Jaguar è la nuova rivoluzione dei SUV: un nuovo universo pronto ad assecondare ogni esigenza, dall’off-road all’accesso in ZTL. Dedicato ai guidatori più abbienti.

Design da supercar

Il muso è schiacciato a terra, i fari posizionati alle 2 estremità, l’andamento della fiancata muscoloso. E davvero una Jaguar? Si. Seppur il lungo cofano che caratterizza da sempre il blasone sia scomparso… ormai non serve: senza il motore termico ormai davanti si possono stipare 27 litri di bagagli e l’abitacolo è stato spostato in avanti.

In 4,6 metri di lunghezza, dunque, si sta comunque comodi, anche in 5: manca il tunnel centrale ad ostacolare le gambe dei passeggeri. Inoltre, se gli ospiti sul divano posteriore non ci sono, ecco che i 656 litri di capienza del bagagliaio diventano 1440 abbattendo lo schienale.

La Jaguar più hi-tech della storia

Ad ogni modo non è solo la prima elettrica di Jaguar questa I-Pace, è la più hi-tech della storia. Con 3 monitor a disposizione, per la strumentazione per il guidatore e per le funzioni secondarie, si gestisce tutta la vettura. Sportività compresa.

Il baricentro è ribassato di 13 cm rispetto alla F-Pace, merito delle batterie al litio sistemate sotto il pianale. Jaguar I-Pace in accelerazione, infatti, quando è il momento dell'attacco sull'asfalto, diventa leggera come un giaguaro, senza far sentire le oltre 2 tonnellate di peso. La reattività del veicolo porta subito la coppia a 696 nm: i cavalli sono pari a 400. I motori elettrici sono 2, uno per asse. Si corre fino a 480 km prima di scaricare la batteria, a meno che non abbiate il piede pesante.

Allestimenti e prezzi

Jaguar I-Pace viene offerta in 4 differenti allestimenti a partire da 79.790 euro fino alla top di gamma acquistabile con 104.390 euro. Incluso nel prezzo c’è il pacco batterie da 90 kW: per l’80% di carica necessita di 10 ore da wallbox (7kW) o di 45 minuti da una colonnina fast recharge.