Jaguar I-Pace eTrophy al via in Arabia Saudita il 15 dicembre

Jaguar in questo weekend scriverà un'altra pagina della storia delle competizioni motoristiche, grazie al debutto del Jaguar I-Pace eTrophy, il primo campionato internazionale al mondo riservato alle auto elettriche di serie. Per la prima volta in Arabia Saudita, donne e uomini potranno gareggiare insieme e Katherine Legge, Célia Martin e Alice Powell saranno le prime donne a prendere parte ad una competizione motoristica nel Reame.

Negli antichi dintorni di Ad Diriyah, 11 piloti provenienti da cinque continenti si sfideranno sui 2.495 chilometri e i 21 tornanti del percorso che partirà e terminerà nel cuore della citta' vecchia. Tra i partecipanti ci sarà anche Alice Powell, vera star britannica delle competizioni motoristiche. La venticinquenne Alice è stata la prima donna a vincere il Formula Renault Championship, la prima donna a conquistare punti in GP3 e nel 2014, ha vinto il Formula Renault Asia Championship. Alice è stata recentemente selezionata anche per il W Series.

In qualità di Dare to be Different Ambassador, supporta e incentiva i giovani talenti del karting femminile, così come prepara le giovani donne che si apprestano ad entrare nelle competizioni motoristiche. La gara è in programma sabato 15 dicembre alle ore 12:50 locali, prima dell'inizio della Formula E.

Venerdi' è prevista una sessione di prove libere, mentre sabato alle 7:55 ci saranno le qualifiche. La gara ha una durata di 25 minuti più un giro alla massima potenza. Gli appassionati di tutto il mondo potranno seguire ogni fase del trofeo attraverso i canali Facebook e Twitter di Jaguar Racing, su cui i presentatori TV Vernon Kay e Amanda Stretton condurranno la diretta live dall'Arabia Saudita.