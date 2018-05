Jeep e Alfa Romeo al centro di "Salotti del Gusto" a Torino

Jeep si conferma Auto ufficiale di "Salotti del Gusto" e Main Sponsor del tour "Taste and Drive Urban Side", che, diversamente dallo scorso anno, porterà la gamma Jeep nelle piazze italiane, mettendo a disposizione la sua gamma al completo: dalla Grand Cherokee alla Cherokee, dalla Renegade alla Compass, fino all'immancabile Wrangler.

In ciascuna tappa gli ospiti potranno ammirarle e provarle, potendo così vivere un'esperienza unica, unendo l'emozione della guida ai piaceri del palato. Inoltre, sarà possibile esplorare i dintorni delle dimore a bordo dei SUV Jeep con i piloti professionisti della Federazione Italiana Fuoristrada che li accompagneranno in esclusivi percorsi "on e off road".

Visto il grande successo del 2017, il brand Alfa Romeo sarà anche nel 2018 partner di "Salotti del Gusto" confermando la propria partecipazione alla seconda edizione di "Strade Stellate", l'esclusivo tour che toccherà alcune delle più belle ville settecentesche d'Italia. Lo scorso anno Alfa Romeo è stato protagonista della prima edizione con un progetto, sviluppato insieme alla Guida Michelin, che ha permesso di valorizzare il Made in Italy, sia come patrimonio enogastronomico sia come eccellenza tecnica insita nel primo SUV Alfa Romeo: l'affascinante Stelvio.

Tutta la potenza di Stelvio Quadrifoglio e Grand Cherokee

"Special guest" di quest'anno per Strade Stellate sarà Stelvio Quadrifoglio, il SUV contrassegnato dal leggendario simbolo ed equipaggiato con il propulsore 2.9 V6 Biturbo a benzina da 510 CV: vera espressione dell'eccellenza del 100% Made in Italy. Inoltre, a "Strade Stellate" parteciperà anche Giulia Quadrifoglio, sintesi del nuovo paradigma Alfa Romeo e massima espressione de "La meccanica delle emozioni". La grande novità del "Taste and Drive Urban Side" è la presenza di Grand Cherokee, il SUV Jeep che al recente salone di Ginevra ha mostrato le sue doti come il più potente e veloce di sempre. Cuore della novità è il propulsore V8 6,2 litri sovralimentato da 700 CV a 6.000 giri/min. e 868 Nm di coppia, abbinato all'aggiornato cambio automatico a otto marce TorqueFlite, che assicura prestazioni di riferimento: da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e velocità massima di 289 km/h, per un'esperienza di guida indimenticabile.