Jeep e Europcar Italia offrono un long test drive per Compass

Jeep ed Europcar Italia offrono la possibilità di un long test drive di due giorni, a titolo completamente gratuito, a bordo dell'affascinante Compass, il SUV compatto Jeep che ha ridefinito gli standard del segmento coniugando tecnologia intuitiva con le leggendarie capacità off-road del marchio americano.

Promossi attraverso la pagina Linkedin di Jeep, sono disponibili 40 long test drive per i weekend del 19 e del 26 maggio negli uffici di noleggio Europcar di Roma via Sardegna, Milano via Galvani e Torino via Madama Cristina. L'offerta include 2 giorni di noleggio, un guidatore addizionale, il pieno di carburante ed il pacchetto Premium che prevede la protezione infortuni e la copertura di bagagli ed effetti personali per il conducente e i passeggeri, oltre all'azzeramento di responsabilità per danni, furto e incendio.

Protagonista l'inarrestabile Jeep Compass 2.0 Multijet da 140 CV Limited 4x4 che propone cerchi in lega di 18", Adaptive Cruise Control, sistema Uconnect con touchscreen da 7" e funzionalità Apple Car Play e Android Auto, sensori di parcheggio posteriori e specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e riscaldabili. La speciale iniziativa, quindi, unisce la classe e la versatilita' di Jeep Compass con la rinomata qualità del servizio di Europcar.