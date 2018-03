Jeep e Mopar all'Easter Jeep Safari 2018 con sette nuovi concept

I marchi Jeep e Mopar hanno nuovamente unito le forze per sviluppare sette nuovi concept per l'Easter Jeep Safari, l'evento annuale che si svolge ogni anno in Moab, nello Utah. Giunto alla 52a edizione, l'evento si svolgerà dal 24 marzo al 1° aprile e vedrà come ogni anno migliaia di appassionati della guida off-road raggiungere il Moab per prendere parte ad una settimana di guida in fuoristrada tecnico su alcuni dei tracciati più suggestivi offerti dalla regione.

"L'inclinazione a spingersi oltre i limiti è assolutamente normale per il marchio Jeep e questi sette nuovi, entusiasmanti e performanti concept ne sono la testimonianza," ha dichiarato Mike Manley, Head of Jeep Brand. "Ogni anno, attendiamo con impazienza il momento di presentare nuovi concept e nuove idee ai nostri clienti più affezionati e a tutti gli appassionati di off-road. L'Easter Jeep Safari di Moab rappresenta inoltre un'occasione unica per raccogliere le loro preziose opinioni."

Sulla gamma dei concept di quest'anno è stato utilizzato un assortimento completo di accessori Jeep Performance Parts, sia prototipi sia pezzi destinati alla produzione. Il marchio Mopar sviluppa le dotazioni Jeep Performance Parts nel rispetto di specifiche rigorose e con un'attenzione particolare alle leggendarie capacità 4x4 con l'obiettivo di consentire ai possessori Jeep di rendere il loro veicolo ancor più potente in tutta sicurezza. Mopar offre già più di 200 componenti creati appositamente per la nuova Jeep Wrangler 2018.

"Quando si tratta di personalizzazione, nessun veicolo è al livello della Jeep Wrangler," ha dichiarato Pietro Gorlier, Head of Parts and Service (Mopar). "Ecco perché abbiamo lavorato a stretto contatto con il marchio Jeep per creare una linea esclusiva con oltre 200 componenti e accessori sviluppati per migliorare ulteriormente le prestazioni fuoristradistiche della Jeep Wrangler e soddisfare lo stile di vita di ciascun cliente. Quasi tutte le Wrangler vendute sono equipaggiate con almeno un accessorio Mopar. Ciò garantisce la combinazione perfetta tra veicolo e accessorio che prende vita ogni anno all'Easter Jeep Safari."

Per l'edizione 2018 dell'Easter Jeep Safari, i concept sviluppati sono sette:

Jeep 4SPEED

Rapida, agile e contraddistinta dal peso contenuto, la Jeep 4SPEED è l'ultima arrivata nella linea di concept leggeri dell'Easter Jeep Safari. Ispirato alla velocità, questo concept leggero, segue la tradizione iniziata con la Pork Chop del 2011 e la Stitch del 2013, e migliora le già straordinarie capacità off-road della Wrangler attraverso la riduzione consistente di peso e l'adozione del nuovo motore turbocompresso I-4 da 2,0 litri. Gli esterni della Jeep 4SPEED sono caratterizzati da soluzioni mirate a ridurre il peso della vettura come l'utilizzo della fibra di carbonio per il cofano, i parafanghi rialzati e i passaruota posteriori con pannelli in alluminio forato. La 4SPEED sfoggia un profilo laterale slanciato grazie al parabrezza inclinato, alle aperture più lunghe per le porte e alla gabbia di sicurezza inclinata all'indietro. Anche la parte posteriore del concept 4SPEED è stata alleggerita mentre l'altezza da terra è stata aumentata di circa 5 cm rispetto ad una Wrangler di serie. Inoltre, la lunghezza complessiva è stata ridotta di circa 56 cm mantenendo al contempo il passo della Wrangler di serie per garantire migliori angoli di attacco e di uscita. Per prestazioni ancora più estreme, la Jeep 4SPEED è dotata di assali anteriore e posteriore Dana 44 con rapporto al ponte di 4,10, cerchi monoblocco alleggeriti da 18" e pneumatici BF Goodrich Mud Terrain da 35". Gli interni presentano un quadro strumenti totalmente personalizzato e sedili anteriori dai nuovi rivestimenti. I sedili posteriori sono stati rimossi e il pavimento è stato rivestito da pannelli di alluminio forati. La Jeep 4SPEED monta un motore turbocompresso I-4 da 2,0 litri in abbinamento alla trasmissione automatica a otto marce.

Jeep Sandstorm

Ispirata ai veicoli da corsa del deserto di Baja California, il concept Jeep Sandstorm è stato realizzato per "sfrecciare su lunghi rettilinei sabbiosi, soddisfacendo allo stesso tempo le esigenze di guida quotidiane". Per garantire questo risultato, la Sandstorm presenta dotazioni off-road per affrontare in semplicità entrambe le situazioni, tra cui spiccano il sistema di sospensioni estremamente robusto e un gruppo propulsore con un'incredibile erogazione di potenza. Le soluzioni stilistiche custom che caratterizzano il look Baja sono rappresentate esternamente da un cofano ventilato in fibra di carbonio, passaruota anteriori e posteriori ventilati che consentono di disporre di un' altezza da terra maggiorata e una gabbia di sicurezza che integra il portaruota di scorta. Le maniglie esterne e il portellone ad apertura laterale sono stati eliminati e le porte posteriori sono state tagliate per conferire alla vettura un look più essenziale.

Ulteriori elementi stilistici ispirati all'evento di Baja sono i paraurti anteriori e posteriori tubolari, griglie parasassi modificate, un compressore d'aria integrato a bordo, un tappo per il rifornimento di carburante ispirato alle vetture da corsa e luci anteriori ausiliarie KC Carbon. L'assale anteriore è stato spostato in avanti di dieci centimetri e utilizza sospensioni "four link" con bracci lunghi e barra Panhard heavy-duty. L'assale posteriore è stato invece arretrato di cinque centimetri e utilizza una sospensione "four link" a braccio longitudinale con geometria triangolare. Il passo più lungo garantisce una maggiore stabilità alle alte velocità. Molle elicoidali e ammortizzatori bypass consentono una corsa di 35 cm per le ruote anteriori e di 45 cm per le ruote posteriori. Per prestazioni ancora più estreme, il concept Jeep Sandstorm dispone di assali anteriore e posteriore Dynatrac 60 heavy-duty con un rapporto al ponte di 5,68, cerchi antistallonamento da 17" e pneumatici BF Goodrich Krawler da 39,5". Lo stile ispirato alla corsa di Baja continua negli interni, caratterizzati da una gabbia personalizzata che integra il telaio, sedili anteriori rivestiti in pelle ed esclusivi sedili posteriori sportivi dal design a guscio con. Un cruscotto di ispirazione sportiva e un'unità GPS per off-road da 7" gestiscono la navigazione mentre interruttori a bilico indipendenti controllano l'elettronica di bordo, il compressore dell'aria e i bloccaggi degli assali. Il concept Sandstorm presenta inoltre un pavimento rivestito. La Jeep Sandstorm monta un motore V-8 da 6,4 litri del catalogo performance di Mopar abbinato alla trasmissione manuale a sei marce.

Jeep B-Ute

Il concept Jeep B-Ute sfoggia un'ampia gamma di dotazioni Jeep Performance Parts per avventure off-road straordinarie. Gli esterni della Jeep B-Ute sono contraddistinti dal look esclusivo della fascia anteriore e posteriore e dell'area superiore della griglia, da un cofano con estrattori di calore e ampi passaruota. Le dotazioni Jeep Performance Parts di questo concept includono un assetto rialzato di 1,5", barre portapacchi e griglie parasassi.

I cerchi da 17" con offset di 30 millimetri e pneumatici BF Goodrich T/A Baja Champion migliorano ulteriormente le prestazioni off-road della Jeep B-Ute. Gli interni presentano sedili personalizzati con inserti Mineral, finiture Carbonite sulle cornici della leva del cambio, degli altoparlanti e delle bocchette di areazione, inserti in Piano Black, il sistema MOLLE per lo schienale dei sedili anteriori e tappetini Mopar all-weather. La Jeep B-Ute monta un motore Tigershark da 2,4 litri con trasmissione automatica a nove marce.

Jeep Wagoneer Roadtrip

La Jeep Wagoneer Roadtrip evoca ricordi nostalgici di viaggi con la famiglia verso il Parco nazionale di Yellowstone durante le vacanze estive. Questa Wagoneer conserva inalterato tutto lo stile e il fascino dell'originale mantenendo la carrozzeria in acciaio mentre telaio e gruppo motopropulsore sono stati aggiornati. Il passo è stato allungato di tredici centimetri, pertanto la carrozzeria è stata modificata per adattarsi alla lunghezza supplementare, alla carreggiata più larga e ai parafanghi personalizzati. Ulteriori elementi di stile comprendono passaruota e paraurti rimodellati e griglie parasassi integrate. Una griglia razor rinnova il look dell'anteriore, mentre vetri Bottle Green sostituiscono quelli originali. Le prestazioni off-road della Wagoneer sono esaltate da un telaio scatolato rinforzato, da assali anteriori e posteriori Dana 44 con bloccaggi, da sospensioni "four-link" con molle elicoidali e da cerchi in acciaio da 17" con pneumatici BF Goodrich Mud-Terrain da 33".

All'interno, la Wagoneer sfoggia i sedili a panchetta anteriori e posteriori e i pannelli con finiture in pelle color Oxblood del modello originale. Il rivestimento in vimini del tetto rende gli interni della Wagoneer ariosi e luminosi e anche il pavimento è stato rivestito. Altri dettagli interni includono un refrigeratore vintage realizzato utilizzando una valigia d'epoca e una cassetta degli attrezzi creata con la copertura della valvola del motore originale del modello Wagoneer, il Tornado 230 OHC-6. Nota come la prima 4x4 di lusso, la Jeep Wagoneer del 1965 è un modello ricco di storia e fu realizzato sia per affrontare i tracciati off-road di Moab che per sfrecciare sulle ampie superstrade degli Stati Uniti occidentali. Prodotta dal 1963 al 1991, la Wagoneer è stata una delle prime vetture a trazione integrale a montare un cambio automatico, anticipando i SUV moderni. La Jeep Wagoneer è un'icona amatissima che continua ad avere un ampio seguito di appassionati in tutto il mondo. Questo Jeep Wagoneer monta un motore V-8 da 5,7 litri e una trasmissione automatica a quattro marce.

Nacho Jeep

La Nacho Jeep è letteralmente un catalogo su quattro ruote in termini di dotazioni Jeep Performance Parts (JPP) e rappresenta il modello a cui gli appassionati di off-road possono ispirarsi per creare il loro mezzo fuoristrada personalizzato. Prima ancora che per i componenti o gli accessori aggiunti, questa Jeep Wrangler Rubicon del 2018 spicca per l'esclusiva colorazione degli esterni giallo Nacho. In termini di dotazioni Jeep Performance Parts, il concept Nacho sfoggia il cofano con grafiche nere di serie JPP progettato per ospitare una presa d'aria per raffreddare il motore turbocompresso I-4 da 2,0 litri. La griglia anteriore Mopar di colore nero satinato spicca sul giallo Nacho della carrozzeria e il robusto paraurti Rubicon in acciaio, dotato di verricello, garantisce protezione e funzionalità. Una visibilità superiore su qualsiasi tracciato, ispirata dal concept Jeep Luminator presentato a Moab lo scorso anno, è garantita dalle luci a LED sviluppate dalla divisione Automotive Lighting di Magneti Marelli, e installate mediante staffe JPP sul montante anteriore e sulla protezione del paraurti. Luci a LED anch'esse sviluppate dalla divisione Automotive Lighting sono installate al fianco del parabrezza per assicurare un'illuminazione supplementare. Nel posteriore un set di luci off-road utilizza LED a quattro colori per segnalare le condizioni di guida: fermata (rosso); velocità 1,6-5 km/h (ambra), velocità 5-37 km/h (verde) e retromarcia (bianco).

La Nacho è dotata di un kit di sollevamento da 2"per assicurare maggiore altezza da terra durante la guida off-road e include ammortizzatori in alluminio da 2,5". Pneumatici maggiorati da 37" sono istallati su cerchi antistallonamento da 17" mentre una finitura in carbonio satinato sui cerchi è l'unico dettaglio concettuale della Nacho. Gli anelli interni dei cerchi antistallonamento presentano una finitura nera lucida con bulloni cadmiati. Altre dotazioni Jeep Performance Parts includono protezioni laterali dalla struttura più spessa dotate di un rivestimento antiscivolo simile a quello utilizzato per i cassoni dei truck Ram, porte tubolari da 2" e maniglie con logo Jeep per agevolare l'accesso alla vettura. La cerniera del portellone posteriore consente l'installazione di un supporto portaruota di scorta da 37". Lo sportello JPP nero del serbatoio del carburante completa l'allestimento degli esterni. Alle prestazioni off-road corrisponde un'elevata qualità delle dotazioni interne. I sedili in pelle Katzkin nera sono impreziositi dal logo Jeep in tungsteno chiaro ricamato sugli schienali e da cuciture a vista, anche queste in tungsteno chiaro.

Jeep Jeepster

Le migliorie Jeep Performance Parts si combinano per dare vita al concept Jeep Jeepster. Basato sulla Wrangler Rubicon, questo concept richiama i colori e lo stile sportivo della Jeepster del 1966. Il classico tema grafico bicolore è riproposto dalla carrozzeria Firecracker Red di questa versione moderna, proposto a contrasto con la colorazione Bright White del tetto, più corto di 5 cm, e del parabrezza custom inclinato all'indietro di 2,5 gradi per conferire alla vettura il suo aspetto compatto. Come per la nuova Wrangler, anche il parabrezza personalizzato della Jeepster può essere ripiegato. Il colore Bright White metter in risalto anche i passaruota Rubicon e la parte superiore delle mezze porte. Il badge Jeep è stato sostituito da un badge Jeepster tricolore. La Jeepster coniuga sapientemente le potenzialità da concept con una serie di accessori Jeep Performace Parts, tra cui il cofano con grafiche JPP. Luci off-road a LED nelle applicazioni da 5" e 7" e luminosità fino a 8.000 lumen, sono montate sul montante A mediante apposite staffe.

Il kit di rialzo da 2" e gli ammortizzatori in alluminio da 2,5" di diametro in combinazione agli pneumatici BF Goodrich KO2 da 37", consentono alla Jeepster di superare ogni ostacolo sui tracciati off-road. I cerchi antistallonamento da 17" presentano un anello della stessa colorazione Firecracker Red della carrozzeria. Ulteriori accessori dal catalogo JPP includono il tappo di rifornimento carburante nero, maniglie e tappetini all-weather. All'interno della Jeepster, una gabbia di sicurezza tubolare concept sostituisce la sport bar e, mentre una ruota di scorta da 38" è alloggiata nell'abitacolo su un supporto esclusivo. Gli interni combinano funzionalità off-road e dettagli premium, tra cui i sedili in pelle nera Katzkin con logo Jeep e cuciture Rubicon Red a vista. Gli inserti in Firecracker Red del quadro strumenti richiamano gli esterni. Lo spostamento della ruota di scorta nell'abitacolo ha rappresentato un'ulteriore occasione di personalizzazione: tasche portaoggetti sono state montate sul portellone posteriore per consentire il trasporto di attrezzature e scorte di cibo, acqua e utensili. Le tasche hanno un disegno particolare per consentire l'installazione della telecamera posteriore. Una pedana concept-una combinazione esclusiva tra una griglia parasassi e una pedana laterale-completa l'allestimento della Jeepster.

Jeep J-Wagon

Il concept Jeep J-Wagon è personalizzato con dotazioni Jeep Performance Parts per dare vita a una vettura ricca di stile, perfettamente a suo agio sia sui tracciati off-road che nei contesti cittadini. Sviluppata a partire dalla Wrangler Sahara, la J-Wagon è verniciata in Warm Neutral Grey ed è contraddistinta da finestrini dalla colorazione calda e dettagli esterni in bronzo brunito Brass Monkey. La J-Wagon presenta una versione del cofano JPP dotata di apertura idonea ad alloggiare lo snorkel: una scelta appropriata per questa vettura con abitacolo a tenuta stagna. La cerniera del cofano è in Brass Monkey con logo Willys nero. Per gli amanti dell'off-road più estremo, le nuove luci a LED da 5" con staffe di montaggio JPP garantiscono un'illuminazione commerciale e militare. A questo dettaglio per la guida in fuoristrada corrisponde lo stile urbano della griglia Mopar nera della Wrangler Rubicon dotata di una cornice in tinta con la carrozzeria. Il paraurti esclusivo Sahara si allinea perfettamente al pattern cromatico della vettura grazie alle cornici dei fendinebbia Brass Monkey.

Il concept J-Wagon è inoltre dotato di cerchi a razze da 17" con finiture Brass Monkey, un trattamento scelto a seguito dei riscontri positivi ricevuti durante l'anteprima al salone SEMA del 2017. Parasassi in metallo nero proteggono gli esterni della J-Wagon e sono proposti in abbinamento a barre portapacchi JPP in metallo nero, utili e pratiche, e in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi stile di vita. Il tappo JPP nero del serbatoio del carburante e accenti Orange Crush sul badge Jeep e sui ganci di traino aggiungono ulteriori stile. Una ruota di scorta BF Goodrich KM3 da 35" è installata sul rinforzo della cerniera del portellone posteriore che incorpora il kit JPP di riposizionamento della luce di stop (Center High-Mount Stop Light - CHMSL). Dettagli premium contraddistinguono gli interni. I sedili in pelle Katzkin color cammello con inserti goffrati marroni riprendono le geometrie triangolari delle protezioni laterali di questo concept, e contribuiscono a rendere l'ambiente esclusivo. Finiture Brass Monkey e accenti Brass Monkey sulle cornici delle bocchette HVAC, sulle maniglie delle porte e sul volante stabiliscono la continuità tra ambiente interno ed esterno del concept Jeep J-Wagon.