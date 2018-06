Nuova Jeep Renegade apre a Torino Parco Valentino

Nella kermesse dedicata alla passione per i motori tornano le anteprime europee. Nello specifico tocca a Jeep fare la parte del leone, con la nuova Renegade MY 2019.

Jeep 2019: come cambia

Oggi è nella top 5 dei SUV più venduti in Italia, apprezzata dal mercato per le sue dimensioni compatte e per le caratteristiche off-road che contraddistinguono il marchio da sempre. Ancora ricca di stile, i cambiamenti riguarderanno per lo più i gruppi ottici dando l’impressione di un frontale più grintoso e un posteriore nuovo. Oggi Renegade cercherà di coniugarsi alla perfezione con le esigenze della mobilità cittadina,puntando quindi a incrementare look e comodità, considerando l’off-road già un punto saldo per il modello.

Nuovi motori

Puntano a ritocchi estetici per continuare a renderla un trendsetter, ma il ruolo di Renegade sarà anche quello di portabandiera del gruppo FCA. Come? Sarà il primo modello a cacciare dal listino il diesel. Tra le novità, una nuova famiglia di propulsori a benzina, tre o quattro cilindri, proposti in varie potenze: si va dal 1.0 da 120 cavalli (pronto a rimpiazzare il 1.6 benzina eTorq) al 1.3 litri da 150 o 180 cavalli.