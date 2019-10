Jeep Renegade MY2020: crescono tecnologia e sicurezza con i nuovi Uconnect Services

Da oggi è possibile ordinare la nuova Jeep Renegade Model Year 2020 che si presenta con importanti aggiornamenti nell'ambito della connettività e della condivisione dati per soddisfare le necessità di una clientela sempre più esigente e connessa.

La nuova Renegade model year 2020 offrirà infatti l'inedita Uconnect Box per consentire ai clienti l'accesso ai nuovi servizi Uconnect Services e alla nuova mobile app My Uconnect sui sistemi da 7.0" e 8.4" NAV. Prima applicazione su un modello FCA in Europa, la Uconnect Box prevede una serie di servizi - alcuni di serie altri optional - fruibili attraverso diversi touchpoints: l'applicazione mobile My Uconnect, lo smartwatch, il sito web, i pulsanti sulla plafoniera al tetto e la radio.

Prosegue così l'evoluzione fedele ai valori che caratterizzano il brand da quasi ottant'anni: Jeep, infatti, è da sempre pioniere di nuovi segmenti e nuove tecnologie e non a caso quest'anno ha presentato i nuovi modelli con tecnologia plug-in hybrid electric (PHEV). Protagonista sempre Renegade: il SUV compatto sarà anche il primo modello FCA nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) a compiere il percorso di elettrificazione, con una perfetta integrazione con il layout tecnico di ogni SUV Jeep.

Ulteriore sicurezza per avventure in libertà

Di serie da ottobre in abbinamento ai sistemi di infotaiment Uconnect, la nuova Uconnect Box offre connettività di bordo avanzata e una serie di servizi utili per la sicurezza e il comfort. I servizi si dividono in tre categorie: quelli offerti di serie fanno parte della categoria Basic (già attivi al momento dell'acquisto), quelli Standard, sempre di serie, ma fruibili previa attivazione da parte del cliente e quelli a richiesta inclusi nella categoria Optional.

All'interno di ciascuna categoria esistono diversi pacchetti di servizi: My Assistant (categoria Basic) offre la chiamata SOS che in caso di collisione o emergenza, consente all'occupante attraverso il tasto SOS sulla plafoniera al tetto, o il comando sulla radio o tramite mobile app, di inviare richiesta di soccorso al call center con posizione e identificativo del veicolo. In caso di incidente, la chiamata parte in automatico.

Nei casi di avaria del veicolo è possibile inviare la chiamata all'assistenza stradale con le coordinate del veicolo per consentirne il soccorso. La chiamata è attivabile attraverso il pulsante Assist sulla plafoniera, o premendo il comando sul display della radio o sulla mobile app del proprio smartphone. Con le stesse modalità è inoltre possibile mettersi in contatto direttamente con il Customer Care per richiedere supporto.

Incluso nel pacchetto c'è anche il servizio di report, con cui il cliente viene informato sullo stato di salute della propria Renegade tramite report mensili mandati via mail.

Fanno parte della categoria Standard, i pacchetti My Remote, My Car e My Navigation (disponibile solo sulla radio 8.4"), tutti di serie e fruibili a seguito di attivazione da parte del cliente.



My Remote - un pacchetto che comprende diversi servizi tra cui la possibilità di controllare a distanza via smartphone/smartwatch alcune funzionalità della propria vettura (apertura/chiusura porte, lampeggio luci), di comunicare con assistenti digitali vocali Alexa, Google Home, di localizzare il veicolo, di controllare alcuni parametri (velocità e area) e di essere avvisati nel caso in cui non siano rispettati.



My Car - un servizio che consente di tenere sempre sotto controllo lo stato di salute e i parametri della vettura.



My Navigation (solo su Uconnect 8.4" NAV) - comprende le applicazioni per la ricerca della destinazione e dei Punti di Interesse (POI) a distanza e gli avvisi in tempo reale sulle condizioni traffico, meteo e autovelox. E' incluso nel pacchetto anche il servizio Send & Go con cui il cliente ha la possibilità di inviare la destinazione sul proprio navigatore direttamente dal proprio smartphone o dal portale web.

Completano l'offerta Uconnect Services i servizi a richiesta, denominati Optional, acquistabili sul sito web di Connectivity. Rientrano in questa categoria i pacchetti My Wi-Fi, My Theft Assistance e My Fleet Manager.



My Wi-Fi - servizio di Wi-Fi Hotspot disponibile nei principali mercati, che permette di condividere la connessione internet tra più dispositivi a bordo, fino a un massimo di 8. Questo servizio è incluso nell'offerta di lancio Uconnect Services e prevede un periodo di prova di 1GB/3mesi gratuiti.



My Theft Assistance - servizio che avvisa il proprietario in caso di tentato furto, spostamento della propria vettura o manomissione della Uconnect Box, offrendo supporto per il recupero del veicolo.



My Fleet Manager - dedicato alla gestione delle piccole flotte.

La gamma completa di funzionalità di Uconnect Services, inclusi ulteriori integrazioni e aggiornamenti, sarà disponibile successivamente al lancio commerciale. L'introduzione della Jeep Renegade MY2020 equipaggiata con Uconnect Box rientra nell'ambito del nuovo "ecosistema" globale per veicoli connessi, annunciato da FCA lo scorso aprile allo scopo di migliorare le funzionalità online dei propri veicoli in tutto il mondo.

Su misura e sempre autenticamente Jeep

Il SUV Jeep Renegade è al top del segmento anche in termini di personalizzazione con opzioni che consentono ai clienti di scegliere il modello più vicino alle proprie esigenze. Tra le novità spicca l'inedita livrea Blue Shade che a partire da ottobre completerà, insieme alle nuove tonalità Sting Gray e Bikini, la gamma colori prevista per il MY2020 di Jeep Renegade e composta da 12 diversi colori (Alpine White, Solid Black, Colorado Red, Omaha Orange, Glacier, Carbon Black, Granite Crystal Metallic, JetSet Blue, Matt Green - di cui alcuni anche in combinazione con tetto nero) ampliando ulteriormente le possibilità di personalizzazione offerte dai sei allestimenti ( Longitude, Business, Night Eagle, Limited, S e Trailhawk), e ben otto diversi gruppi motopropulsori, abbinati a due configurazioni - a trazioni anteriore o integrale.

Si parte dal motore turbo da 1 litro a 3 cilindri da 120 CV di potenza massima e 190 Nm di coppia massima con trasmissione manuale a sei marce e trazione anteriore, cui si aggiunge il propulsore turbo da 1,3 litri a 4 cilindri da 150 CV e 270 Nm in abbinamento al cambio a doppia frizione DDCT e alla trazione anteriore. In abbinamento alla trasmissione automatica a 9 marce con convertitore di coppia e alla trazione 4x4, è disponibile il brillante motore turbo da 1,3 litri, 180 CV e 270 Nm. Completano la gamma i motori turbodiesel MultiJet II da 1,6 litri, 120 CV e 320 Nm, in abbinamento alla trasmissione manuale a sei velocità o DDCT a doppia frizione entrambi a trazione anteriore, e MultiJet II da 2 litri, 140 CV e 350 Nm abbinato al cambio manuale a sei marce o all'automatico a nove velocità, oppure da 170 CV e 350 Nm abbinato al cambio automatico a nove marce.

Un successo globale da oltre un milione di unità

Introdotta a settembre 2014, Jeep Renegade è il modello che più di ogni altro ha portato il marchio Jeep a stabilire record di vendite in Europa. La Renegade è stata anche la prima Jeep prodotta al di fuori degli Stati Uniti, nello stabilimento SATA di Melfi in Basilicata e prodotta quindi in tre continenti - oltre all'Europa viene assemblata anche in Cina nello stabilimento GAC FCA di Guangzhou, e in Brasile a Pernambuco. Una storia di successo che continua: dal 2014 ne sono state vendute più di un milione a livello globale. In Europa, nel primo semestre ha rappresentato il 45% delle vendite del brand confermandosi il primo modello Jeep per vendite con una crescita pari al 10% rispetto allo stesso periodo del 2018.