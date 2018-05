Jeep: tre nuove serie speciali per celebrare i 10 anni di Wrangler

Per celebrare i 10 anni della terza generazione dell'icona Wrangler - la leggendaria JK - e salutare il passaggio di testimone al nuovo modello Wrangler che arriverà negli showroom europei dopo l'estate, il marchio Jeep lancia tre nuove serie speciali in edizione limitata: la Wrangler Golden Eagle, la Wrangler JK Edition e la Wrangler Rubicon Recon.

Erede del veicolo di serie più abile nella guida off-road al mondo, la Wrangler può vantare una storia di successi e di primati. Inoltre, con l'attuale generazione ha esordito - per la prima volta nella gamma commercializzata in Europa - la versione 5 porte dell'icona Jeep. E negli ultimi cinque anni, si sono succedute numerose versioni speciali, alcune prodotte in edizione limitata. Così a coronamento di dieci anni straordinari e in perfetta sintonia con la sua tradizione, il marchio Jeep ha deciso di celebrare l'attuale generazione con tre nuove edizioni speciali che racchiudono l'essenza autentica del mondo Wrangler: ovvero la libertà di andare oltre i limiti conosciuti per avventurarsi in luoghi inesplorati. È questo che gli appassionati riconoscono all'icona Jeep, una vettura con contenuti tecnologici di riferimento e una expertise nell'off-road perfezionata in più di 75 anni di storia.

Insieme al lancio delle tre serie speciali di Wrangler, il marchio Jeep ha organizzato a maggio due Porte Aperte (12/13 e 26/27) dove scoprire anche le vantaggiose offerte dei "Freedom Days" che, per tutto il mese, consentiranno di guidare il top di gamma a condizioni eccezionali. Con il finanziamento Be-Smart, infatti, sarà possibile avere Renegade Limited a 18.900 euro oppure Compass Limited a 25.000 euro (in entrambi i casi la prima rata è posticipata al 2019). In occasione dei "Freedom Days", inoltre, sarà possibile accedere - grazie al finanziamento Jeep Free - a tre proposte straordinarie: Cherokee Night Eagle a 19.000 euro, Grand Cherokee a 22.000 euro oppure Wrangler Sahara a 18.000 euro (nei tre casi sarà possibile tenere conto del valore del proprio usato).

Wrangler Golden Eagle

Contraddistinta da un look vintage, la nuova Jeep Wrangler Golden Eagle rende omaggio allo storico modello CJ-7 che, a cavallo tra gli anni 70 e 80, introduceva per Jeep il primo importante cambiamento progettuale: presentava infatti un passo più lungo poter per accogliere un cambio automatico e offriva a richiesta un tetto in plastica stampato oltre a maggiori dotazioni destinate al comfort.

All'esterno, la nuova serie speciale Golden Eagle si contraddistingue per alcuni elementi distintivi: griglia in tinta e cornici dei fari color bronzo, cerchi in lega da 18" e badge Low Gloss Bronze, passaruota in tinta, piastra paracolpi Mopar e sportello carburante nero. Inoltre, sulla parte superiore del cofano spicca la speciale decalcomania con l'aquila mentre lateralmente risalta la scritta 'Golden Eagle'. Completa la dotazione esterna il Dual Top (include sia l'hard top in tinta carrozzeria sia la nuova capote premium Tan) che si sposa bene con le due livree disponibili: Black o Bright White.

Nell'abitacolo si ritrovano diversi elementi di color bronzo, come le cuciture a vista che decorano i rivestimenti dei sedili con logo "Golden Eagle", i braccioli delle porte anteriori e la consolle centrale rivestiti in tecno-pelle McKinley. Oltre all'aspetto vintage, la nuova serie speciale adotta il meglio nel campo dell'infotainment, come dimostra il sistema multimediale con CD / DVD / MP3 e display da 6,5 pollici abbinato all'impianto audio Alpine Premium. Disponibile nella versione a tre e a cinque porte, la nuova serie speciale Jeep Wrangler Golden Eagle adotta un motore turbodiesel con cambio automatico a cinque marce da 2,8 litri che eroga 200 CV di potenza. Il prezzo di listino è di 47.750 euro per la Jeep Wrangler Golden Eagle e di 51.000 euro per la Jeep Wrangler Unlimited Golden Eagle.

Wrangler JK Edition

Seconda novità è la serie speciale Jeep Wrangler JK Edition - esclusiva del mercato EMEA - che sarà realizzata in soli 1.250 esemplari. Basata sulla versione Sahara, la nuova serie speciale presenta un look inedito e dalla forte caratterizzazione che sottolinea le infinite personalizzazioni dell'icona Jeep: ad esempio, la possibilità di abbinare hard top di colore bianco e copriruota di scorta rigido di colore bianco, in alternativa all'hard top in tinta con copriruota in tessuto nero, cerchi in lega specifici da 18" specifici per l'off-road, cofano Power Dome con doppia presa d'aria e decalcomania con scritta bianca "Wrangler" su entrambi i lati.

Gli interni sono invece caratterizzati da finiture Silver sulle cornici delle bocchette del climatizzatore e sulla corona dello sterzo, sedili in pelle McKinley neri, rivestimenti dei braccioli e della plancia con cuciture di colore grigio. A identificare il carattere celebrativo di questa edizione speciale a tiratura limitata, il badge con numero progressivo della serie posto al centro del quadro strumenti.

Proposta a 51.000 euro, esclusivamente nella configurazione a cinque porte Unlimited, la serie speciale Wrangler JK Edition è equipaggiata con motore turbodiesel da 2,8 litri e 200 CV di potenza in abbinamento al cambio automatico a cinque marce. Tre le tinte di carrozzeria disponibili: Black, Rhino e Chief.

Wrangler Rubicon Recon

Per chi ama il massimo delle prestazioni off-road, nasce la serie speciale Wrangler Rubicon Recon che è stata progettata per domare i tracciati più impegnativi. Basato sul famoso ed estremo modello Rubicon, la nuova edizione osa ancora di più aggiornando il proprio assale anteriore e dotandolo non solo di tubi e fucinature terminali rinforzati, ma anche di protezioni del differenziale anteriori e posteriori heavy-duty in ghisa. Inoltre, è equipaggiata con il sistema di trazione integrale inseribile della Wrangler, con assali anteriori e posteriori Dana 44 dotati di bloccaggio elettronico, ai quali viene inviata potenza attraverso una scatola di rinvio Rock-Trac con rapporto di riduzione "4-Low" di 4:1. Di serie un rapporto al ponte anteriore e posteriore di 4,10 e differenziali di bloccaggio Tru-Lok. Tra l'altro, una sezione dedicata sul cruscotto mostra le informazioni legate agli assali anteriori e posteriori, alla barra stabilizzatrice, alla scatola di rinvio e agli pneumatici.

Gli esterni di Wrangler Rubicon Recon si caratterizzano per l'adozione di Dual Top, cerchi in lega da 18" in Granite Crystal Low Gloss e cofano Power Dome con doppia presa d'aria e decalcomania nera "Rubicon" con scritte in rosso su entrambi i lati. Inoltre, la griglia in nero Low Gloss con inserti, le cornici dei fari in Granite Crystal Low Gloss e un badge Jeep su base rossa conferiscono un look ancora più aggressivo a questa serie speciale. Il tutto completato un logo Trail Rated con finiture rosse, un tappo carburante nero, un alloggiamento rigido per la ruota di scorta nero e uno speciale badge laterale "Recon" che segnala l'esclusività di questo modello. Ed è di certo esclusivo l'interno della Wrangler Rubicon Recon dove spiccano le dominanti nere e rosse: in particolare, cuciture rosse decorano i sedili in pelle nera, con logo "Rubicon" ricamato. I braccioli delle porte anteriori e la console rivestiti in vinile nero, le retine con dettagli rossi sulle tasche delle porte anteriori e posteriori e sulla consolle centrale, oltre alle cinture di sicurezza con dettagli rossi, aiutano a distinguere l'allestimento Recon dal resto della gamma Wrangler. Allo stesso modo, esclusivo di questa edizione speciale è il volante rivestito in pelle, con cuciture nere e la finitura New Midnight Star delle razze. E al centro della plancia, sempre di serie, il sistema Uconnect con CD/DVD/MP3, schermo touchscreen da 6,5 pollici e porte AUX e USB, cui è abbinato l'impianto audio Alpine con subwoofer.

Disponibile esclusivamente nella versione Unlimited e ad un prezzo di listino pari a 51.000 euro, la nuova Wrangler Rubicon Recon monta un motore turbodiesel, da 2,8 litri e 200 CV di potenza, con cambio automatico a cinque marce massima. A scelta del cliente quattro livree: Black, Bright White, Gobi e Granite Crystal.