Kia, coreani al top: un 2017 da record

Anno record per Kia. Nel 2017 ha venduto 472.125 nuovi veicoli in Europa: il miglior dato di sempre, grazie ad un incremento pari all’8,5%. Con questa crescita il marchio conquista una quota di mercato pari al 3%. Risultati spiegabili con l’arrivo sui mercati europei di una serie di nuovi strategici modelli come Stonic, con 11.747 unità vendute in pochi mesi di commercializzazione. E Sportage che con 131.783 consegne lo scorso anno si conferma il best seller di Casa e uno dei best-seller nel vecchio continente.

Record con tutta la famiglia

Secondo gradino sul podio delle vendite per Rio, con una crescita del 6% su base annua, da 68.580 a 72.688 unità, incremento spinto anche dall'introduzione del nuovo modello. Bene anche la famiglia di modelli Cee'd che ha fatto registrare un totale di 72.105 unità vendute. Infine, il 2017 è stato l’anno dei record anche per Picanto, la piccola di casa Kia cresciuta del 14,3% con 63.145 unità vendute.

Corrono le "green"

Per quanto riguarda le Zev, ottime le perfomance di Soul EV (5.718 unità e +28,5%) e Optima, che ha beneficiato dell’arrivo in listino della Sportswagon ibrida plug-in, scelta da 2.382 clienti. "Le auto ibride ed elettriche stanno diventando una parte sempre più importante della nostra offerta”, spiega Michael Cole, Chief Operating Officer di Kia Motors Europe. “L'anno scorso abbiamo visto le vendite dei nostri modelli più attenti all’ambiente quasi triplicate, grazie anche al crescente successo di Niro”.

Il crossover, in Italia ha già riscosso un grande successo, in Europa si attesta come il quinto modello più venduto di Kia: ha fatto chiudere 30.986 contratti per la versione ibrida e 2.888 nella variante ibrida plug-in. “In Europa, durante il 2017, per Kia quasi una immatricolazione su dieci è stata effettuata con un veicolo ibrido o elettrico: una tendenza destinata ad accelerare nei prossimi anni e che darà un importante contributo al raggiungimento del nostro obiettivo, mezzo milione di auto vendute in Europa nel medio termine”, conclude Michael Cole.