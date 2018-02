Kia Ceed, pronta la Golf coreana

La terza generazione di Ceed è finalmente pronta a cambiare musica. Si capisce già dal nome che perde l’apostrofo, pronto a sottolineare l’acronimo Community of Europe with European Design; poi dal design, ora più atletico e incisivo, molto più vicino alla sorella sportiva Kia Stinger; fino ad arrivare alle dimensioni: la piattaforma è la stessa della cugina Hyundai i30, ma il modello aumenta in larghezza di 20 mm, diminuisce in altezza di 23 mm rispetto a prima e diventa più aggressivo e accattivante. Obiettivo: puntare ad emergere come la più tecnologica del segmento, scendendo in campo a fianco a mostri sacri come Golf.

Nuovo design

Ambiziosa? Si. Dopo 1,28 milioni di esemplari dal 2006, la CEED riparte dai gruppi ottici posteriori sviluppati orizzontalmente, dagli interni dove sulla plancia emerge un nuovo display separato da 8’’ con eventuale impianto audio JBL. I materiali sono di migliore qualità al tatto, per chi siede dietro c’è più spazio all’altezza delle spalle, per chi guida la posizione è un po’ più bassa rispetto al passato. La grande novità, ad ogni modo, è che questa generazione debutta con i sistemi di l'assistenza alla guida di Livello 2. Per il brand, una premiere assoluta.

Tecnologia a gogo

Questo è stato possibile grazie all’introduzione del Lane Following Assist che permette, attraverso una serie di sensori esterni, di monitorare il traffico, e di rendere possibili i cambi di corsia in totale sicurezza: agisce su sterzo e acceleratore, controllando anche il mantenimento di corsia in un range di velocità da 0 a 130 km/h. Questo, in aggiunta ad altri supporti per il guidatore, come l’High Beam Assist o l’allarme per il calo dell’attenzione, il Lane Keeping Assist e il Forward Collision-Avoidance Assist per evitare collisioni. Nel listino ci sono altre mille diavolerie, come il Rear Cross-Traffic Collision Warning, lo Smart Parking Assist e il feedback aptico sullo sterzo, che per stare al passo della concorrenza oggi ritroviamo pure sulle sportive dure e pure.

Pronta al divertimento

Sul modello, ad ogni modo, è presente il sistema Drive Mode Select che permette di divertirsi modificando la modalità di guida (Normal o Sport) e interagendo sulla prontezza di servosterzo e motore. Per una migliore maneggevolezza in questa generazione troviamo poi nuove sospensioni indipendenti e uno sterzo più reattivo. Di serie, il controllo dinamico della vettura e della stabilità,7 airbag. Il nuovo 4 cilindri 1.4 T-gdi da 140 cv (cambio manuale e automatico) sostituirà il 1.6 Gdi, con un 4% di potenza in più. In gamma si unirà il 3 cilindri turbo 1.0 a iniezione diretta T-gdi da 120 cv (manuale) e la versione 1.4 Mpi da 100 cv (cambio manuale). La gamma diesel, invece, proporrà il nuovo 1.6 Crdi a iniezione diretta sia con 115 che 136 cv (manuale e automatico). Il lancio in Italia avverrà ad ottobre sia per la berlina che per la station wagon con la consona garanzia di 7 anni o 150.000 km.

