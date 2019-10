VIDEO | Kia Eco-Weeks: occhi puntati su Niro Hybrid e Plug-in Hybrid

Kia lancia Eco-Weeks, il programma mirato a promuovere la gamma di motorizzazioni a emissioni ridotte . Per saperne di più abbiamo intervistato Giuseppe Bitti, Amministratore delegato di Kia Motors Company Italy: "Eco-Weeks è un'iniziativa volta a promuovere le auto della gamma Kia con caratteristiche eco-friendly con un basso impatto di emissioni rispetto alle motorizzazioni tradizionali. Si parte dal GPL, presente da tanti anni sulla gamma Kia e disponibile su quattro modelli a partire dal segmento A con Picanto, segmento B con Rio, B-SUV con Stonic e segmento C (Ceed) permette di ridurre costi di utilizzo ed emissioni di Co2. dal 5 al 10%".

Sportage Mild-Hybrid

Non solo GPL, Kia offre anche soluzioni ibride: "La gamma Kia comprende anche modelli mild-hybrid, alimentati da un motore elettrico compatto unito ad una batteria tradizionale a 48V che permette di utilizzare l'energia dissipata dall'auto in fase di decelerazione che viene poi rifornita al motore termico tradizionale con un conseguente miglioramento delle prestazioni e delle emissioni e dei consumi. Kia offre questa soluzione sullo Sportage, il SUV C abbinato alla motorizzazione turbodiesel con 2 livelli di potenza 115 e 136 CV molti clienti hanno paura di acquistare il diesel per le restrizioni ma questo è omologato come ibrido".

Niro Plug-in Hybrid, presto anche 100% elettrico

"Per quanto riguarda le tecnologie più sofisticate nel mondo dell'ibrido - continua Bitti - dobbiamo parlare di Niro, il crossover compatto di segmento C presentato 3 anni fa, all'epoca con un ibrido tradizionale abbinato a un motore 1.6 benzina DCT a 6 rapporti. Un anno dopo è stata introdotta anche la versione plug-in hybrid, che consente di guidare in modalità elettrica percorrendo circa 55 km. Presto si aggiungerà una versione totalmente elettrica con due livelli di potenza e un'autonomia che potrà arrivare fino a 450 km".

Dopo l’anteprima mondiale presentata in occasione del Salone di Ginevra 2019, anche il mercato italiano è pronto ad accogliere le nuove versioni del crossover ibrido di Kia che si presenta con un design esterno rinnovato, interni più raffinati, dotazioni più ricche e nuove combinazioni cromatiche, la gamma Hybrid e Plug-in Hybrid di Niro adesso include anche il nuovo sistema telematico avanzato Kia UVO CONNECT, che aggiunge inedite funzionalità di connessione all'auto.

Mantenendo il suo design elegante e dinamico, Kia Niro per il 2019 beneficia di importanti aggiornamenti. In particolare, il nuovo design allinea stilisticamente le versioni Hybrid e Plug-in Hybrid alla versione e- Niro, il primo crossover completamente elettrico prodotto da Kia (non ancora commercializzato in Italia, ma in arrivo nel corso del 2020). In particolare la nuova linea sfoggia paraurti anteriori che gli conferiscono un aspetto più deciso e un’impronta stilistica più incisiva. I gruppi ottici anteriori offerti di serie sono stati ridisegnati ispirandosi all’ "ice-cube" design, con la possibilità di ottenere a richiesta i fari full LED.

Niro è stato aggiornato anche internamente con nuovi accorgimenti stilistici e l'impiego di materiali di qualità che garantiscono alla vettura un aspetto ancor più sofisticato. Cruscotto rifinito con un rivestimento soft-touch, plancia e quadro strumenti ora sfoggiano eleganti finiture in nero lucido con dettagli cromati e satinati. Introdotto anche un nuovo schermo LCD opzionale da 10,25", che si aggiunge al display da 7 pollici TFT nel quadro strumenti (di serie su Niro è disponibile un sistema di infotainment con un display da 8 pollici touchscreen e un secondo display TFT da 4,2 pollici nel quadro strumenti).

La gamma Niro 2019 dispone di nuove tecnologie dedicate alla sicurezza e alla guida assistita. I sistemi già disponibili come lo Smart Cruise Control, su nuovo Niro Hybrid e Plug-in Hybrid si arricchiscono della funzionalità Stop & Go e del Lane Following Assist che si sommano a Forward Collision-Avoidance Assist, High Beam Assist, Lane Keeping Assist, Driver Attention Warning, Blind-spot Collision Warning, Rear Cross-traffic Collision Warning e l’Intelligent Speed Limit Warning.

Per quanto riguarda i prezzi della gamma Hybrid di Niro, si inizia con l’equipaggiamento “Urban”, a partire da 26.250€, una versione che è stata pensata come proposta d’entrata per un cliente che desidera una vettura completa di tutto ad un prezzo di listino competitivo. La “Style”, cuore di gamma a partire da 28.250€, si arricchisce di equipaggiamenti di design e di sicurezza che offrono un vantaggio cliente importante e che soddisfano le richieste di un cliente più esigente. Infine la “Evolution”, versione al top della gamma a partire da 31.500€, si rivolge a quei clienti che non amano i compromessi e che desiderano il massimo in termini di comfort e tecnologia.