Kia ProCeed, ecco una "station wagon" tutto pepe

La “famiglia” Ceed di Kia, già ricca di versioni 5 porte e station wagon si arricchisce della nuova versione Proceed, nell’allestimento GT Line e nella versione ad alte prestazioni GT. Stessa griglia a "naso di tigre", presa d'aria inferiore, le doppie uscite di scarico, ma le linee tese e slanciate le regalano un look da coupé.

Kia Proceed: come è

Solo GT line e GT le versioni disponibili. Quest'ultima già pronta a scendere in pista: rispetto alla sorella giardinetta Proceed è più dinamica, più bassa di 5 mm (1.422 m) e più lunga di 5mm (4.605 mt) con assetto delle sospensioni ribassato di 10 mm a vantaggio di un baricentro più basso.

Il comfort è sempre quello che ci si aspetta da una gran coupè: materiali soft-touch, un sistema di infotainment con un touch screen da 8”, un ampio bagagliaio da 594 litri. Contribuiscono al comfort tecnologie di sicurezza di serie come l'assistenza alla tenuta di corsia e l'avviso di collisione frontale con l'assistenza. Android auto e Apple Car Play.

Kia Proceed: al volante

La funzione Drive Mode Select consente di personalizzare l'esperienza di guida. La modalità Sport aumenta la velocità di risposta, varia la durezza dello sterzo e il carattere del motore, massimizzandone il potenziale. Migliora il comportamento di imbardata, più veloce. Si riduce il sottosterzo. La sterzata è più fluida. È di serie il Torque Vectoring by Braking per la gestione selettiva della frenata, e il Vehicle Stability Management che garantisce la stabilità in frenata e tra i cordoli grazie al controllo elettronico.

Kia Proceed: motori e prezzi

Motorizzazioni disponibili solo turbo. Per la ProCeed Gt line è disponibile il 1.4 T-GDi da 140 CV. Oppure un evoluto CRDi da 1.6 litri con136 CV. Per la GT il T-GDi da 204 CV. Tutti con manuale a sei marce o doppia frizione a 7 rapporti. Si parte da un prezzo di 24.500 euro per la GT line e 28.500 per la GT grazie il buono sconto e la rottamazione.